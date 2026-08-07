বিধানসভায় বলতে দেওয়ার মামলা খারিজ আদালতে, 'অর্ডার পেয়ে গিয়েছি'; মন্তব্য কুণালের

বিধানসভায় বলতে দেওয়ার মামলা খারিজ আদালতে, 'অর্ডার পেয়ে গিয়েছি'; মন্তব্য কুণালের
বিধানসভায় কোনও আলোচনায় তাঁকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
Published : August 7, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: বিধানসভায় কথা বলতে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশে জানিয়েছেন, সংবিধানের 212 ধারা অনুযায়ী বিধানসভার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই ৷ তাই এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷
মামলা খারিজের পর কুণাল বলেন, "আমার করা মামলাটি নিশ্চিতভাবে খারিজ হয়েছে ৷ কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় অর্ডারটা পাওয়া গিয়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমি যখন স্পিকারের কাছে বলতে যাচ্ছি, তখন তিনি বলছেন এটা চিফ হুইপের বিষয় ৷ বিরোধীদের চিফ হুইপ বলছেন, উপর থেকে নির্দেশ আছে ৷ আমি আপনার নাম প্রস্তাব করতে পারব না ৷ একটা কৌশলে আমার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে ৷ আমি কার কাছে বলব ঠিক করতে পারছিলাম না ৷ কিন্তু মহামান্য আদালত আমার মামলাটি খারিজের পাশাপাশি অর্ডারের কপিতে এটা লেখা থাকছে, আমি আমার অভিযোগ স্পিকারকে জানাতে পারব ৷ কারণ তিনি বিধানসভার অভিভাবক ৷"
কুণাল ঘোষকে এই সংক্রান্ত যেকোনও আর্জি বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছেই জানাতে হবে বলে নির্দেশে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি ৷ মমতা-পন্থী বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের মূল বক্তব্য ছিল বিধানসভার অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত হয়েছে ৷ কিন্তু তিনি কিছু বলার সুযোগ পাননি ৷ তিনি কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষের বিধায়ক ৷
তাঁর অভিযোগ, বিধানসভার অধিবেশনে কে কথা বলতে পারবে, সে বিষয়ে অধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নেন ৷ কিন্তু কুণালের নাম বলার জন্য তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হয় না ৷ তৃণমূলের ঋতব্রত-পন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চিফ হুইপ তাঁর নাম প্রস্তাব করছেন না ৷ কুণালের মুখ বন্ধ করে রাখা হচ্ছে ৷ অধ্যক্ষও বিতর্ক-আলোচনায় তাঁকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছেন না ৷
কুণাল ঘোষের পক্ষে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য এদিন আদালতে বলেন, "সরকারের বিভিন্ন বিলের বিষয়ে কোনও কথা বলা যাচ্ছে না ৷ বর্তমানে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিধানসভায় ৷ কার্যত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার লোক কেউ নেই ৷ প্রয়োজনে হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে চান তিনি ৷ বিধানসভায় এই মুহূর্তে কোনও বিরোধী দল নেই ৷ সরকারের বিরোধিতা করার কোনও কণ্ঠস্বর নেই ৷ তাই কথা বলতে দেওয়া হোক ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অবশ্য বলেন, "আদালত এতে কী করবে ? আদালতের কাছে কী আদেশ চাইছেন আপনি ?" বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, "এই ধরনের মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷ হলফনামা তলব করে বক্তব্য শুনতেই পারে আদালত ৷ কিন্তু মেরিট নেই ৷ মোট 294 জন বিধায়ক রয়েছে ৷ সবাই কথা বলার সুযোগ পান না ৷ বিধানসভায় কোন দিন কোন টপিকে কে কথা বলতে পারবেন, তা পুরোপুরি স্পিকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ৷ এ বিষয়ে মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷ বিধানভার আলোচনা নিয়ে মামলা হতে পারে না ৷"
পাশাপাশি রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, "একেবারেই বিধানসভার অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ ফলে এতে আদালতের হস্তক্ষেপ করার অধিকারই নেই ৷ মামলা অবিলম্বে খারিজ করা হোক ৷" আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারী বিধানসভায় কথা বলার সুযোগ না-পেলেও তাকে বিধানসভাতেই জানাতে হবে ৷ সংবিধানের 212 ধারা অনুযায়ী এই ধরনের মামলা গ্রহণযোগ্য নয় ৷ এবিষয়ে হাইকোর্টের কিছু করার নেই ৷ সেই জন্য মামলা খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে ৷