মারধরের ঘটনায় শুল্ক দফতরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে পালটা FIR, খারিজ হাইকোর্টের

মারধরের ঘটনায় শুল্ক দফতরের আধিকারিকের বিরুদ্ধে পালটা FIR, খারিজ হাইকোর্টের
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যে এফআইআর ওই শুল্ক দফতরের আধিকারিক দায়ের করেছিলেন তার যথাযথ তদন্ত করে পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে ।
Published : November 14, 2025 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: সোনারপুরে শুল্ক দফতরের আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনায় আহত ওই আধিকারিকেরই বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল ৷ এবার ওই এফআইআর খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের পর্যবেক্ষণ, গত 24 অক্টোবর মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আধিকারিক । তার পরদিনই 25 অক্টোবর পালটা তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় । কিন্তু পুলিশ বিএনএসএস 173 ধারায় প্রাথমিক অনুসন্ধান না করেই ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে পালটা এফআইআর গ্রহণ করেছিল । সেই জন্য 25 অক্টোবরের এফআইআর খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে । 24 অক্টোবর যে এফআইআর ওই আধিকারিক দায়ের করেছিলেন তার যথাযথ তদন্ত করে পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে ।
এদিন মামলাকারী ওই শুল্ক দফতরের আধিকারিকের পক্ষে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার আদালতে জানান, প্রাথমিক তদন্ত আদৌ হয়েছে কি না সন্দেহ রয়েছে । পাশাপাশি এফআইআর আইন মেনে আদৌ দায়ের হয়েছে কি না সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি । এরপরেই পুলিশের পক্ষের আইনজীবীর কাছে বিচারপতি ঘোষ জানতে চান, প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছিল ? আইনজীবী জানান, এই বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না । তারপরই বিচারপতি ঘোষ এফআইআর খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।
শুল্ক দফতরের আধিকারিকের পক্ষের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার এদিন শুনানিতে বলেন, "ওই আধিকারিকের 4 বছরের মেয়েকেও ছাড়া হয়নি । সেও আক্রান্ত হয়েছে । ঘটনার দু'দিন পর অভিযুক্তর মা থানায় এসে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন । ঘটনা ঘটার দু'দিন পরে মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেটা এফআইআর হিসাবে নিয়ে নেওয়া হল ? তারপর সঙ্গে সঙ্গে তার তদন্ত শুরু করে দিল পুলিশ ? অথচ প্রাথমিক কোনও অনুসন্ধানই করা হল না !"
গত 7 নভেম্বর মামলার শুনানিতে বিচারপতি পুলিশের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন । পাশাপাশি ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে নিষেধ করেন বিচারপতি । শুক্রবার পুলিশ রিপোর্ট দিলেও প্রাথমিক অনুসন্ধান হয়েছিল কি না তা জানতে চাইলে পুলিশের পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি । তাতেই ক্ষুব্ধ বিচারপতি ঘোষ বলেন, "রিপোর্টের বাইরে আপনি কিছুই জানেন না । তদন্ত তার মানে কিছুই হয়নি ।"
মামলাকারীর পক্ষ থেকে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার আগের দিনই এই নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন । তিনি এদিন ফের বলেন, "আধিকারিককে মারধর করার যে অভিযোগ তিনি জানিয়েছিলেন তার কোনও তদন্ত করা হয়নি । উলটে আধিকারিকই নাকি মারধর করেছিলেন, সেই পালটা অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে । কিন্তু তাদের কোনও ইনজুরি রিপোর্ট আছে কি না সেটা দেখেছে পুলিশ ? পালটা অভিযোগ দায়ের করার আগে মামলাকারীর অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা পুলিশের । পুলিশ এক্ষেত্রে আইন মানেনি ।"