হাইকোর্টে কংগ্রেসের মামলা খারিজ, স্বস্তি বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের

হাইকোর্টে কংগ্রেসের মামলা খারিজ, স্বস্তি বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের
হাসিরানি রথের জন্ম শংসাপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিতে অসংগতির অভিযোগ ৷ প্রার্থী পদ বাতিলের দাবিতে করা প্রদেশ কংগ্রেসের মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
Published : September 29, 2026 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: আসন্ন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা থাকল না বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের ৷ কারণ, তাঁর প্রার্থিপদ বাতিলের দাবিতে করা প্রদেশ কংগ্রেসের মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কংগ্রেসের ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ।
অভিযোগ, হাসিরানি রথের জন্ম শংসাপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিতে দেওয়া তথ্যে অসংগতি রয়েছে ৷ তাই তাঁর প্রার্থিপদ বাতিলের দাবিতে মামলা রুজু করেছিল প্রদেশ কংগ্রেস ৷ হাসিরানি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক নিহত চন্দ্রনাথ রথের মা ৷
হাসিরানি রথের জন্ম শংসাপত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিতে দেওয়া তথ্যে অসংগতির দাবিতে তার প্রার্থী পদ বাতিলের দাবিতে করা প্রদেশ কংগ্রেসের মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কংগ্রেসের ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের আসন্ন নির্বাচনে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যাই থাকলো না।
গত 25 সেপ্টেম্বর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলার বিস্তারিত শুনানি করেছিলেন।নির্বাচন কমিশনের তরফে আদালতে জানানো হয় হাসিরানি রথের বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র নিয়ে আপত্তি মামলাকারীর। কিন্তু এই ধরনের তথ্যগত ভুলের জন্য মনোনয়ন পত্র বাতিল বা নির্বাচন স্থগিত রাখা যায়না। এগুলি ইলেকশন পিটিশন সংক্রান্ত মামলা হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই মামলার আইনগত ভিত্তি নেই। কমিশনের এই যুক্তিতেই স্বীকৃতি দিল আদালত।
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী যিষ্ণু চৌধুরী সওয়াল করেছিলেন, 329বি অনুযায়ী এই মামলার কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। যখন নমিনেশন পেপার স্ক্রুটিনি করা হচ্ছিল, তখন আপত্তি তুলে আবেদন করা উচিত ছিল। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা যেত। পাশাপাশি, কমিশনের পক্ষে আরও বলা হয়েছে, কারও বয়স যদি 60 হয়, সে যদি বলে 70, তাতে কিছু যায় আসে না। কারও ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কী, তা-ও তাঁর বিধায়ক হওয়ার পথে বাধা নয়। ফলে এগুলি কোনও আইনি জটিলতা নয়, যাতে প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা যেতে পারে।