সিএএ-র সংশাপত্র পেতে দেরি, এসআইআর নিয়ে দায়ের জনস্বার্থ মামলা খারিজ

সিএএ-র সংশাপত্র পেতে দেরি, এসআইআর নিয়ে দায়ের জনস্বার্থ মামলা খারিজ
এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যেই সিএএ নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। নাগরিকত্বের জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের বিষয়টি 10 দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে ৷
Published : November 10, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: সিএএ আইনের অধীনে নগরিকত্বের আবেদনকারীদের নাম SIR তালিকায় তোলা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট।
2014 সালের 31 ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন এমন সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশের নাগরিক হতে চেয়ে আবেদন করেছেন ৷ এরই মধ্যে রাজ্যে শুরু হয়েছে SIR প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্বের আবেদন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি ৷ এমনই আবহে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল আদালত ৷
সোমবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ দেয়, জনস্বার্থ মামলায় এই ধরনের বিষয় নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি, মামলাকারীরা 2014 সালের 31 ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছিলেন কি না এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁদের নাগরিকত্বের আবেদন বাতিল করেছে কি না, সেই সংক্রান্ত কোনও প্রমাণপত্র দেওয়া হয়নি। ফলে এই আবেদনের সমাধান হাইকোর্টের পক্ষে করা সম্ভব নয় বলে জানালেন বিচারপতিরা ৷
মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী মৈনাক বসু আদালতকে বলেন, "বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যিনি কোনও বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া অনুপ্রেবেশ করেছেন অথবা নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার এ দেশে থেকে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মেনে 2014 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে সমস্ত নাগরিক বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাঁদের অনুপ্রেবেশকারী বলা যায় না ৷ পাসপোর্ট নেই বলেই তাঁরা অনুপ্রবেশকারী হয়ে যান না ৷ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া এনুমারেশন ফর্মে CAA আবেদনকারীদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অপশন রাখা হয়নি। তাই এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া জরুরি।"
কিন্তু বর্তমানে বাংলায় যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে সেখানে যাঁরা নাগরিকত্ব আইনের 6বি ধারা অনুযায়ী আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে, সেক্ষেত্রে কী হবে ? ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, "আইন আপনাদের আগেই সুরক্ষা দিচ্ছে। 2014 সালের আগে যাঁরা এসেছেন তাঁদের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। একটি জনস্বার্থ মামলায় এভাবে এক একজনের বিষয় বিবেচনা করা সম্ভব নয়।" মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবীর বক্তব্য, "আমাদের নাগরিকত্বের আবেদন বাতিল হলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারত । 50 হাজারেরও বেশি আবেদন পড়ে রয়েছে কেন্দ্রের কাছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত কেন্দ্রকে নির্দেশ দিক।
কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, দেশজুড়ে প্রায় 50 হাজার নাগরিকত্বের আবেদন নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৷ সেখানে আপাতত শুধু পশ্চিমবঙ্গের আবেদনকারীদের জন্যই এই আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাঁর সংযোজন, "CAA-র মূল উদ্দেশ্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে বেআইনিভাবে আগতদের চিহ্নিত করা। এই মামলায় যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদনের বিষয়টি 10 দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে।"
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, "নাগরিকত্ব প্রদানের এই পুরো প্রক্রিয়া কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। কাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে আর কার বাতিল করা হবে তা কেন্দ্রীয় আইনের এক্তিয়ার ভুক্ত। এখানে কমিশনের কিছু করার নেই।" আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী আবারও বলেন, "কমিশন মনে করে, কোনও একজন ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলে তবেই তাঁর নাম (SIR) লিস্টে তোলা সম্ভব ?"
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "কেন্দ্রের আইন অনুযায়ী আপনি (আবেদনকারী) সুরক্ষিত। ফলে এই মুহূর্তে আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সে ব্যাপারে আবেদন জানাতে পারেন। আদালতের পক্ষে 50 হাজার আবেদন একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়।" মলাকারীর দাবি, "তাঁদের অনেকেই ভোটার। এখনকার এসআইআর প্রক্রিয়ার কোনও ভোটারের নাম বাদ গেলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনি তাঁর ভোটদানের অধিকার হারাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আদালত বিবেচনা করুক।" কিন্তু ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলা খারিজ করে দিয়েছেন।