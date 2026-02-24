আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ-সহ ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ-সহ ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ
তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় জামিন মিলল না আরজি কর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃতদের ৷ সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট জামিন খারিজ করে দেয় ৷
Published : February 24, 2026 at 8:36 AM IST
কলকাতা, 24 ফেব্রুয়ারি: আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি দুর্নীতিতে জড়িত অভিযোগে সন্দীপ ঘোষের সহযোগী হিসেবে পরিচিত আশিস পাণ্ডে, বিপ্লব সিংহ , আফসার আলি, সুমন হাজরার জামিনের আবেদনও সোমবার খারিজ করে দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ।
আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলে রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ । কয়েকদিন আগেই নিম্ন আদালতে সিবিআই আরজি করে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে কার্যত ক্লিন চিট দিয়েছে । নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা মায়ের পরবর্তী তদন্তের আবেদনের শুনানিতে শিয়ালদা এসিজেএম আদালতে সিবিআই জানিয়েছে সন্দীপ ঘোষ এই ঘটনায় যুক্ত নয় ।
কিন্তু আরজি কর হাসপাতালে যে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল যেখানে সন্দীপ ঘোষ নিজের পরিচিত ব্যক্তিদের লক্ষ লক্ষ টাকার চিকিৎসা সামগ্রী কেনার বরাত দিতেন ৷ মোটা টাকা কমিশনের বিনিময়ে সেই কাজ যদি তিনি না করে থাকতেন তাহলে এতদিন সিবিআই তাকে জেলে বন্দি রাখতে পারত না । সেই মামলাতেই কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ-সহ অন্যান্যরা । আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ।
কিছুদিন আগে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগকারী প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আক্তার আলিকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত । কলকাতা হাইকোর্ট আক্তার আলির আগাম জামিন আগেই খারিজ করে দিয়েছিল ৷ কারণ সিবিআই আদালতে জানিয়েছিল আরজি করে যে আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তাতে সমানভাবে যুক্ত ছিলেন আক্তার আলি ।
2024 সালের 8 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক তরুণীকে খুনের ঘটনার পর তদন্তে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ । প্রবল চাপের মুখে তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআই আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির চক্র থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করেছিল । তবে সেই আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে চিকিৎসককে খুনের কোনও যোগ আছে কিনা তা কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । বরং সিবিআই কলকাতা পুলিশের তদন্তের বাহবা দিয়ে জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিকদের যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলা হলেও তার প্রমাণ মেলেনি ।