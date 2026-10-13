জেলেই কাটবে পুজো, প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিন খারিজ হাইকোর্টে
Calcutta High Court on Sujit Bose Case: পুজোতেও ছাড়া পাচ্ছেন না সুজিত বসু ৷ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : October 13, 2026 at 12:19 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ সুজিত বসুর আবেদন খারিজ করেন । পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ।
এর আগে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ এই মামলার শুনানি শেষ করার পরও মামলা ছেড়ে দিয়েছিলেন । তাঁর চেম্বারে কোনও জুনিয়র আইনজীবী তাঁর অনুপস্থিতে মামলার ফাইল চাইতে গিয়েছিলেন জানার পর তিনি মামলা ছেড়ে দেন । পুনরায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই মামলার শুনানি করেন ।
জামিন মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু জানিয়েছিলেন, এটা নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি । বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে বেআইনিভাবে পুরসভায় নিয়োগ করা হয়েছিল সুজিত বসুর নির্দেশে । 340 প্রার্থীর সুপারিশ ৷ 6 লক্ষ টাকা করে নেওয়া হত বলে অভিযোগ । সুজিত বসুর নামে 8.8 কোটি টাকার হদিশ পাওয়া গিয়েছে । পরিবারের অন্য সদস্যের অ্যাকাউন্টেও কোটি কোটি টাকা তিনি ট্রান্সফার করেছিলেন ।
এছাড়াও অয়ন শীলের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, প্রার্থীদের রেফার করতেন সুজিত । অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সুপারিশও পুরসভায় পাঠাতেন তিনি । 152 জনকে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সুপারিশ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ।
যদিও সুজিত বসুর পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আদালতে জানান, প্রাক্তন দমকল মন্ত্রীর নাম চার্জশিটে ছিল না । সাম্প্রতিককালে অতিরিক্ত চার্জশিট দিয়ে নাম ঢোকানো হয়েছে । পাশাপাশি নিয়োগের দায়িত্বে তিনি ছিলেন না । তাহলে তিনি কি করে চাকরি দিতে পারেন ? যদি তার দোষ থাকে তাহলে ইডি এতদিন পরে কেন এই পুরনিয়োগ দুর্নীতির মামলায় এফআইআর করল ? 2021 সালের ঘটনায় তাঁকে 2026 সালে গ্রেফতার করা হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ।