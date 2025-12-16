অনিকেতের বদলি মামলায় সুপ্রিম নির্দেশ কি মেনেছে রাজ্য ! জানতে চাইল আদালত

অনিকেতের বদলি মামলায় সুপ্রিম নির্দেশ কি মেনেছে রাজ্য ! জানতে চাইল আদালত
আরজি কর আন্দোলনের মুখ চিকিৎসক অনিকেতকে রায়গঞ্জের হাসপাতালে বদলি করার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য় ৷ এর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷
Published : December 16, 2025 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলি সংক্রান্ত আদালত অবমাননার মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো রাজ্যকে দু'সপ্তাহ সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ জানিয়েছে, শীর্ষ আদালত রাজ্যকে দু'সপ্তাহের মধ্যে অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালে যোগদান করাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যকে দু'সপ্তাহ পরে আদালতে জানাতে হবে, তারা কী পদক্ষেপ করেছে ৷
এদিন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কপি বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে জমা দেন ৷ তারপরই বিচারপতি জানন, আগামী 2 জানুয়ারি রাজ্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে পদক্ষেপ করেছে কি না, তা জানাতে হবে ৷
এর আগে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হাসপাতালে বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেয় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, অনিকেতের এই পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরের সচিব স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মানেননি ৷ অনিকেতকে অবিলম্বে আরজি কর হাসপাতালে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷
মামলার রায় প্রসঙ্গে অনিকেতের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, "যেদিন এই বদলির নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়, সেদিনই আমরা স্বাস্থ্য সচিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 871 জনের মধ্যে শুধু 2 জনকে কেন বদলি করা হচ্ছে ৷ কীসের ভিত্তিতে এই বদলি ? আমাদের মনে হচ্ছে, এখানে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷ সেদিন তিনি বলেছিলেন, "আমরা রাজ্য প্রশাসন ৷ যা মনে করব, তাই করতে পারি ৷" একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্য়ালেঞ্জ করে রাজ্য বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় ৷ ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখে ৷ কিন্তু রাজ্য এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷
চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বক্তব্য, তাঁর র্যাঙ্ক 24 ৷ আরজি কর হাসপাতালে অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগে চারটি শূন্যপদ আছে ৷ একটি শূন্যপদে মেধাতালিকায় অনিকেতের আগে থাকা একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ দু'টি শূন্যপদে 26 ও 34 র্যাঙ্ক করা দুই চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছেন ৷ এদিকে অনিকেত 24 র্যাঙ্ক নিয়েও আরজি কর হাসপাতালে হাসপাতালে নিয়োগ পাননি ৷ 871 জনের মধ্যে 869 জনের পোস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মেনেই হয়েছে ৷ কিন্তু অনিকেত মাহাতো-সহ দু'জন চিকিৎসকের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মানা হয়নি ৷ এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আদালত খুঁজে পায়নি ৷ এরপরই অনিকেতের বদলি সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট ৷