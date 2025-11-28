ETV Bharat / state

বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়ার কাজ আটকে কেন ? সাত দিনের মধ্যে হলফনামা চাইল আদালত

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ আটকে থাকা নিয়ে আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়ল রাজ্য ৷ এর জন্য সরকারকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 28 নভেম্বর: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে আদালতে হলফনামা দিতে পারল না রাজ্য ৷ দুই দেশের সীমান্তে ফেন্সিংয়ের কাজ নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের রিপোর্ট না দিয়ে ফের সময় চাইল রাজ্য ৷ কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের এই ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এর আগেও রাজ্য এই বিষয়ে বক্তব্য জানাতে সময় চেয়ে নিয়েছে ৷

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, "আমরা রাজ্যের থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট চেয়েছিলাম ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়ার বিষয়টি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ৷ এমন সিরিয়াস ইস্যুতে বেশি সময় দেওয়া যাবে না ৷" রাজ্যকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ৷ আদালতের আরও বক্তব্য, "যদি রাজ্যের রিপোর্টে ইতিবাচক ইঙ্গিত না-থাকে, তাহলে টানা এই মামলার শুনানি করা হবে ৷"

হাইকোর্ট চত্বরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল অশোক চক্রবর্তী এদিন নথি দেখিয়ে বলেন, "কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি কিনতে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তারপরও এই বিষয়ে রাজ্যের তরফে কোনও বক্তব্য জানানো হয়নি ৷"

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা 2 হাজার 216 কিলোমিটার ৷ এই দীর্ঘ সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ ফলে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান চলছে অবাধে ৷ রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ৷ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকশো কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া (ফেন্সিং) দেওয়ার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার দায়ের হয় ৷

গত শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না ৷ সেই জন্য ফেন্সিংয়ের কাজ আটকে রয়েছে ৷ মামলাকারী ডঃ সুব্রত সাহার বক্তব্য, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যা পরিস্থিতি, তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷

এদিন হাইকোর্টে এসেছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি এই বিষয়ে রাজ্যকেই কাঠগড়ায় তুললেন ৷ তাঁর কথায়, "সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজ্য দিনের পর দিন সময় চেয়ে যাচ্ছে ৷ এটা চলতে পারে না ৷ এতদিন সময় দেওয়ার পরেও ফের রাজ্য সরকার আদালতে সময় চেয়েছে ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলে দিয়েছেন, সাত দিনের বেশি সময় দেওয়া যাবে না ৷ কারণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে সব নথি আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব টাকা রাজ্যকে দিয়ে দিয়েছে অনেক দিন আগেই ৷ এখন এই টাকার উপর কালসর্পের মতো বসে আছে রাজ্য সরকার ৷"

বন্দে ভারত নিয়ে কয়েকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছিল ৷ কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলাতে পুলিশ সাংবাদিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছে, তাঁরা যদি রাজ্য সরকার বা পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করে, তাহলে তারা মামলা খারিজ করবে ৷ সাংবাদিকরা সেটাই লিখে দিয়েছে ৷ সুকান্ত মজুমদার বলেন, "তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে বা রাজ্যের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা করবেন না ৷" সেই মর্মে লিখিত হলফনামা জমা দিতে কলকাতা হাইকোর্টে এসেছিলেন সুকান্ত ৷ তিনি রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যুর জন্য রাজ্যকে দায়ী করেছেন ৷

TAGGED:

INDIA BANGLADESH BORDER
INDO BANGLA FENCING INCOMPLETE
HIGH COURT ON INDO BANGLA FENCING
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
INDIA BANGLADESH BORDER FENCING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.