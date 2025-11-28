বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়ার কাজ আটকে কেন ? সাত দিনের মধ্যে হলফনামা চাইল আদালত
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের কাজ আটকে থাকা নিয়ে আদালতের ক্ষোভের মুখে পড়ল রাজ্য ৷ এর জন্য সরকারকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
Published : November 28, 2025 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে আদালতে হলফনামা দিতে পারল না রাজ্য ৷ দুই দেশের সীমান্তে ফেন্সিংয়ের কাজ নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপের রিপোর্ট না দিয়ে ফের সময় চাইল রাজ্য ৷ কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের এই ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এর আগেও রাজ্য এই বিষয়ে বক্তব্য জানাতে সময় চেয়ে নিয়েছে ৷
ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, "আমরা রাজ্যের থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট চেয়েছিলাম ৷ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার দেওয়ার বিষয়টি দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ৷ এমন সিরিয়াস ইস্যুতে বেশি সময় দেওয়া যাবে না ৷" রাজ্যকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ৷ আদালতের আরও বক্তব্য, "যদি রাজ্যের রিপোর্টে ইতিবাচক ইঙ্গিত না-থাকে, তাহলে টানা এই মামলার শুনানি করা হবে ৷"
কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল অশোক চক্রবর্তী এদিন নথি দেখিয়ে বলেন, "কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি কিনতে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তারপরও এই বিষয়ে রাজ্যের তরফে কোনও বক্তব্য জানানো হয়নি ৷"
বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা 2 হাজার 216 কিলোমিটার ৷ এই দীর্ঘ সীমান্তের অনেক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ ফলে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান চলছে অবাধে ৷ রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ৷ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকশো কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া (ফেন্সিং) দেওয়ার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলার দায়ের হয় ৷
গত শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না ৷ সেই জন্য ফেন্সিংয়ের কাজ আটকে রয়েছে ৷ মামলাকারী ডঃ সুব্রত সাহার বক্তব্য, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যা পরিস্থিতি, তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক ৷
এদিন হাইকোর্টে এসেছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি এই বিষয়ে রাজ্যকেই কাঠগড়ায় তুললেন ৷ তাঁর কথায়, "সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে রাজ্য দিনের পর দিন সময় চেয়ে যাচ্ছে ৷ এটা চলতে পারে না ৷ এতদিন সময় দেওয়ার পরেও ফের রাজ্য সরকার আদালতে সময় চেয়েছে ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বলে দিয়েছেন, সাত দিনের বেশি সময় দেওয়া যাবে না ৷ কারণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে সব নথি আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব টাকা রাজ্যকে দিয়ে দিয়েছে অনেক দিন আগেই ৷ এখন এই টাকার উপর কালসর্পের মতো বসে আছে রাজ্য সরকার ৷"
বন্দে ভারত নিয়ে কয়েকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছিল ৷ কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলাতে পুলিশ সাংবাদিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছে, তাঁরা যদি রাজ্য সরকার বা পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করে, তাহলে তারা মামলা খারিজ করবে ৷ সাংবাদিকরা সেটাই লিখে দিয়েছে ৷ সুকান্ত মজুমদার বলেন, "তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে বা রাজ্যের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা করবেন না ৷" সেই মর্মে লিখিত হলফনামা জমা দিতে কলকাতা হাইকোর্টে এসেছিলেন সুকান্ত ৷ তিনি রাজ্যে বিএলওদের মৃত্যুর জন্য রাজ্যকে দায়ী করেছেন ৷