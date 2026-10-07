চশমার দোকানে অবৈধ্যভাবে চোখের চিকিৎসা ! রাজ্যকে অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ হাইকোর্টের
Illegal Eye Clinics: চশমার দোকানে চোখের পরীক্ষার করে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে ৷ এদিকে যিনি এই কাজ করছেন, তিনি ডাক্তার নন ৷
Published : October 7, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: আই ক্লিনিকের নামে চশমার দোকানে বেআইনিভাবে চোখের চিকিৎসা করছেন কারা ? রাজ্যকে খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই-এর বেঞ্চ সরকারকে সারা রাজ্যে যে সব চশমার দোকান রয়েছে, সেখানে কোনও বেআইনি ক্লিনিক্যাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিস হয় কি না, তা যাচাই করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
নদিয়ার একটি আই ক্লিনিকের মালিক বেআইনি ভাবে চোখের চিকিৎসা করছেন, অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলার প্রেক্ষিতে এই শুনানি হয় ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 11 ডিসেম্বর ওইদিন রাজ্যকে ফের রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এর আগের শুনানিতেও রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী এদিন রাজ্য এক দফা রিপোর্ট দেয় আদালতে ৷
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রাজ্য জানায়, বিভিন্ন জেলায় বেআইনি আই ক্লিনিক ধরার অভিযান চলছে ৷ ইতিমধ্যে হুগলিতে এমন একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তার বিরুদ্ধে এফআইআর করে দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷
তখন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, যে সমস্ত অপটোমেট্রিস্ট (যারা শুধুমাত্র চোখের পাওয়ার চেক করতে পারে এবং প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা করতে পারে) তারা আইনসঙ্গত ভাবে ব্যবসা করছে কি না, তা যাচাই করতে নির্দেশ দেয় ৷ তবে যারা আইন মেনে ব্যবসা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
নদিয়ার একটি আই ক্লিনিকের মালিক বেআইনি ভাবে চোখের চিকিৎসা করছেন, অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ সেই মামলার প্রাথমিক বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, "এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ও ব্যক্তিকে ?"
নদিয়ার যে আই ক্লিনিকের মালিকের বিরুদ্ধে বেআইনি চোখের চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে, সেই ক্লিনিকের তরফে আইনজীবী এদিন আদালতে জানান, আই ক্লিনিকের ক্লিনিক্যাল অংশ আগামী 2 ঘণ্টার মধ্যে 'আপাতত বন্ধ রাখা হবে' বোর্ড টাঙিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে ৷ তবে চশমার দোকান যেমন চলছে, চলবে ৷ বাকি স্বাস্থ্য দফতরের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পেলে, তারপর ফের খোলা হবে ৷
এদিন মামলাকারীর আইনজীবী সঞ্জীব দত্ত ও মঙ্গল সোরেন জানান, "সুজিত বিশ্বাস চোখে আঘাত নিয়ে শান্তিপুর কলেজের পাশে নেত্রদীপ আই ক্লিনিকে দেখান ৷ এই ক্লিনিকের মালিক অরূপ রায় অপটোমেট্রিস্ট নন, অথচ তিনি প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ দেন ৷ এরপর চোখের অবস্থার অবনতি হলে, সুজিত বিশ্বাস ফের তাঁর আই ক্লিনিকে যান ৷ তখন তাঁকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ বলা হয় অবহেলার কারণে চোখের অবস্থা খারাপ হয়েছে ৷"
মামলাকারীর আইনজীবী আরও বলেন, "এরপর সুজিত বিশ্বাস সরকারি শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চোখ দেখান ৷ সেখান থেকে অপথ্যালমোলজিস্ট দেখাতে বলা হয় ৷ কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ জানায়, সুজিত বিশ্বাসকে যে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, সেটা হাই ডোজের অ্যান্টিবায়োটিক ৷ ফলে চোখে এমন সংক্রমণ হয়েছে, যাতে চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ রাজ্যও রিপোর্ট দিয়ে জানায়, অরূপ রায় অপটোমেট্রিস্ট নন ৷"
এরপর মামলাকারী স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেন ৷ কিন্তু পুলিশ অরূপ রায়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করেন সুজিত বিশ্বাস ।