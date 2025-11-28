এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষায় নতুন রুল কেন ? রাজ্যের হলফনামা তলব হাইকোর্টের

এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষায় নতুন রুল কেন ? রাজ্যের হলফনামা তলব হাইকোর্টের
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের এসএসসি পরীক্ষা নতুন করে 2025 সালে হয়েছে ৷ এই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও আদালতে প্রশ্নের মুখে রাজ্য ও স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷
Published : November 28, 2025 at 6:41 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: চলতি বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়া নিয়ে বিতর্ক আদালতে পৌঁছেছে ৷ 2025 সালের নিয়োগ পরীক্ষায় কেন নতুন রুল তৈরি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল এসএসসি ? এই প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে রাজ্য ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাও এই প্রশ্নে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিলেন ৷ আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি ।
এদিনের শুনানিতে মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, বিল্বদল ভট্টাচার্যরা সওয়াল করেন, "এই ধরনের দুর্নীতির ক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থে পুরো নিয়োগটাই বাতিল করা উচিত । 2016 সালের পরীক্ষায় যে ধরনের দুর্নীতি হয়েছে, তাতে কাউকে বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া উচিত নয় ৷ আর যদি 2025 সালের নিয়োগ চালিয়ে যেতেই হয়, তাহলে 10 নম্বর বাতিল করে সেটা করা হোক ৷
আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য কয়েকজন চাকরি প্রার্থীর হয়ে সওয়াল করেন, "অভিজ্ঞতার জন্য কাউকে 10 নম্বর দেওয়া উচিত নয় ৷ তাতে সেই দুর্নীতিকেই লঘু করার চেষ্টা হয় ৷ পরীক্ষায় বসার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে 21 বছর বয়সের কথা বলা হয়েছে ৷ আর 10 নম্বর অভিজ্ঞতার জন্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, আসলে একটা নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে এই পরীক্ষা ৷ স্বচ্ছ পরীক্ষার নামে প্রতিযোগিতার জায়গাটাই রাখা হয়নি ৷ তাই অবিলম্বে এই 10 নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক ৷"
মামলাকারী তরফে আরেক আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "2016 সালের পরীক্ষায় বসে যাঁরা ওয়েটলিস্টেড ছিলেন, তাঁরা সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী ৷ তাঁরা বয়সের জন্য পরীক্ষাতে বসতে পারেননি ৷ অথচ 2016 সালের দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া উচিত ছিল ৷ কিন্তু তাঁরা বঞ্চিত হলেন ৷"
নতুন পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচাৰ্য সওয়াল করে বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেছে কোনও অযোগ্য প্রার্থী (দাগি) অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ৷ এমনকী বিশেষভাবে সক্ষম অযোগ্য প্রার্থীও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ৷ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ হবে ৷ এটা এসএসসি'র নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়া নয় ৷ 29 মে নতুন রুল জারি হল ৷ 30মে বিজ্ঞপ্তি জারি হল ৷ এই অল্প সময়ের মধ্যে এসএসসি কীভাবে নির্ধারণ করে ফেলল যে, কত অতিরিক্ত শূন্য পদ রয়েছে ? যেটা কখনও সম্ভব নয় ৷"
এই সওয়ালের পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে বলেন, "2025 সালের রুল বহুপ্রার্থীকে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছে ৷" তখন এজি দেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ৷ আর 2016 সালের রুল 2019 ও 2019 সালের রুল 2025 সালে সংশোধন করা হয়েছে ৷ এখন যদি আদালত 2025 সালের রুল বাতিল করতে নির্দেশ দেয়, তাহলেও 2016 সালের রুল ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় ৷"
চলতি বছরের এপ্রিলে 2016 সালের এসএসসি'র পুরো প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ পরে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে ৷ সেই অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগের পরীক্ষা হয় ৷ কিন্তু ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷ প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বর বরাদ্দ করা নিয়ে ৷