1 কোটি 9 লক্ষ মেডিক্যাল বিল মকুব করে সুস্থ মহিলাকে ঘরে নিয়ে যেতে নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল চিত্র)
Published : May 9, 2026 at 10:40 AM IST

কলকাতা, 9 মে: পাঁচ বছর আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন উত্তর কলকাতার এক মহিলা। তারপর শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বাইপাশের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে ৷ দিনদিন পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় আর বাড়িতে ফেরত নিয়ে যায়নি পরিবার ৷ পরে হাসপাতালই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল যাতে মহিলাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয় ৷ অবশেষে আজ কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে মহিলাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে যেতে ৷

দুর্ঘটনার দিন মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন মহিলা এবং সওয়ারি ছিলেন স্বামী। দুর্ঘটনার পর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন স্বামী ৷ তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় পাঁচ বছর ৷ স্ত্রী'র অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়েছে ৷ বেসরকারি হাসপাতালেই ছিলেন স্ত্রী । বিপুল চিকিৎসার খরচ ৷ খরচ চালানোর সামর্থ্য নেই স্বামীর ৷ তাই তিনি আর হাসপাতাল থেকে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসেননি।

মার্চ মাসে শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও কলকাতা মেডিক্যালের সুপারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাসপাতালের কোন সিনিয়র ডাক্তারকে নিযুক্ত করে অ্যাপোলো হাসপাতালে থাকা ওই মহিলাকে পরীক্ষা করে দেখতে । দেখে ওই মহিলাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া যাবে কি না অথবা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মেডিক্যাল কলেজে করা সম্ভব কি না, তা দু'সপ্তাহের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷

এরপর মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দল শারীরিক পরীস্থিতি খতিয়ে দেখে ওই মহিলা সুস্থ বলে জানায় ৷ তাঁকে বাড়িতে রেখে প্রয়োজন মত চিকিৎসা করালেই হবে বলেও জানিয়েছিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল ৷ এই রিপোর্ট দেখার পরই আজ বিচারপতি রাও ওই মহিলার স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে তার স্ত্রীকে বাড়িতে ফেরত নিয়ে যেতে হবে ৷ যেহেতু তিনি 1 কোটি 9 লক্ষ টাকার মেডিক্যাল বিল দিতে অপারগ, তাই আদালত তা মকুব করতে নির্দেশ দিয়েছে । তবে যদি ইনসুরেন্সের মাধ্যমে টাকা আদায় করা সম্ভব হয় বেসরকারি হাসপাতালকে তা দেখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ আগের শুনানিতে অ্যাপোলো হাসপাতালের পক্ষে আদালতে জানানো হয়, মহিলাকে 15 সেপ্টেম্বর 2021 সালে ভর্তি করা হয় মাথায় আঘাত নিয়ে ৷ ইতিমধ্যে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে হাসপাতালের ৷ একাধিক অপারেশন করতে হয়েছে । তাকে কোন সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিকবার বলেছিলে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷

কিন্তু স্বামীও আদালতে উপস্থিত থেকে জানান, হাসপাতাল ভালো করে চিকিৎসা করেনি ৷ ফলে অবস্থা খারাপ হয় ৷ এখন তার সামর্থ্য নেই বিপুল বিল মেটানোর। হাসপাতালের পক্ষে আরও জানানো হয়, মাত্র 15 হাজার টাকা দিয়ে ওই মহিলাকে ভর্তি করিয়েছিলেন স্বামী । তারপর ইনস্যুরেন্সের 5 লাখ 70 হাজার টাকা শেষ হয়ে যায়। তাঁর একাধিক অপারেশন হয়েছে ৷ কিন্তু স্বামী টাকা দিতে চাননি ৷ হাসপাতালে ফেলে চলে গিয়েছেন। বর্তমানে ওই মহিলা অসুস্থ ৷ তিনি হুইলচেয়ারে বসে থাকেন ৷ কারোর সাহায়তায় স্নান করতে ও খেতে পারেন।

হাসপাতাল আর দায়িত্ব নিতে পারবে না ৷ প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে ৷ সরকার দায়িত্ব নিক ৷ আজকে বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার যেন ওই মহিলাকে একটি বিনামূল্যে হুইলচেয়ার প্রদান করেন ৷ তবে আদালতের নির্দেশে জানানো হয়েছে, এই মহিলার ক্ষেত্রে বিল মকুব করা হলেও এটা যেন সার্বজনীন নির্দেশ হিসাবে ধরে নেওয়া না-হয় ৷

