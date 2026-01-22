বাগদেবীর আরাধনায় কোনও অশান্তি নয়, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যাদবপুরকে নির্দেশ হাইকোর্টের

বাগদেবীর আরাধনায় কোনও অশান্তি নয়, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যাদবপুরকে নির্দেশ হাইকোর্টের
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে ৷ এই বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : January 22, 2026 at 1:26 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: রাত পোহালে সরস্বতী পুজো ৷ রাজ্যের অন্য় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সরস্বতী পুজো হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ সেখানে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৷ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে ৷ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ প্রয়োজনে স্থানীয় থানাকে সহযোগিতা করতে হবে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় এর আগে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি লাগাতে অর্থ বরাদ্দ করেছিল ৷ সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ চলছে বলে আদালতে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ সেই কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যাবে ৷
এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনীজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে ৷ আদালত এই বিষয়ে পুলিশকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দিক ৷ অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়, চার সপ্তাহের মধ্যে সিসিটিভি লাগানোর কাজ শেষ করবে ওয়েবেল ৷
উল্লেখ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেসে রিগিং এর জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন সোহম দাস নামে এক আইনজীবী ৷ গত বছর সেপ্টেম্বরে যাদবপুরের তৃতীয় বর্ষের ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী অনামিক মণ্ডলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷ মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে ৷ পড়ুয়াকে কেউ বা কারা জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে । তাই অনামিকার পরিবার যাদবপুর থানায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর থেকে এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল ৷
কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি আগেই অর্থ বরাদ্দ করতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ ইতিমধ্যে সিসিটিভি লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তারক্ষীও নিয়োগ করা হয়েছে ৷
এছাড়া গত বছর 1 মার্চ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার একটি সম্মেলন হয় ৷ সেখানে আসেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ ক্যাম্পাসের মধ্যে ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ তাঁর গাড়ি আটকানোর চেষ্টা হয় ৷ এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে শিক্ষাবন্ধু সমিতির ঘরে ভাঙচুর হয় ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি আটকাতে গিয়ে গুরুতর জখম হন দুই পড়ুয়া ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এই বিক্ষোভ হয়েছিল ৷ অশান্ত হয়ে ওঠে পুরো বিশ্ববিদ্য়ালয় চত্বর ৷