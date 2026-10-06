লাইসেন্স ছাড়া পশুপাখি বিক্রি নয়, গ্যালিফ স্ট্রিট ও অন্যান্য বাজারের ব্যবসায়ীদের নির্দেশ হাইকোর্টের

লাইসেন্স ছাড়া পশুপাখি বিক্রি নয়, গ্যালিফ স্ট্রিট ও অন্যান্য বাজারের ব্যবসায়ীদের নির্দেশ হাইকোর্টের
Calcutta High Court: আদালত জানিয়েছে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন মেনেই গ্যালিফ স্ট্রিটের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় এই ব্যবসা করা যাবে ।
Published : October 6, 2026 at 4:27 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: লাইসেন্স ছাড়া পশুপাখি বিক্রি করা যাবে না ৷ স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । আদালত জানিয়েছে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন মেনেই গ্যালিফ স্ট্রিটের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় এই ব্যবসা করা যাবে ।
কলকাতা হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের বেঞ্চ রাজ্যকে ফের নির্দেশ দিয়েছে যে, ব্যবসায়ীদের পশুপাখি বিক্রির বৈধ অনুমতি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখে তবেই বিক্রির অনুমতি দিতে হবে । এ নিয়ে আগামী 14 অক্টোবর ফের সব পক্ষকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
গ্যালিফ স্ট্রিটের ব্যবসায়ীদের পক্ষে আইনজীবী এদিন জানান, "ওই স্থানে যে ধরনের ব্যবসা করা হয়, তার জন্য লাইসেন্স লাগে না । 600 জনের বেশি ব্যবসায়ী সুদীর্ঘ কাল ধরে ব্যবসা করে আসছে । কোনও বিরল প্রজাতির প্রাণীর বেচাকেনাও হয় না ।" তিনি আরও বলেন যে, ওই এলাকায় কোনও বেআইনি পশুপাখি বেচাকেনা হচ্ছে কি না, সেটা দেখার জন্য বনদফতরের আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হোক পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য ।
হাইকোর্টে প্রশাসনের আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, একজন ব্যবসায়ীরও লাইসেন্স নেই । স্টেট অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই লাইসেন্স দেয় । কিন্তু কোনও ব্যবসায়ীরই সেই লাইসেন্স নেই ।
তিনি এই দাবি করার পর ব্যবসায়ীদের আইনজীবী আর্জি জানান, আপাতত আগামী রবিবার বাজারে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হোক । তিনি আদালতকে জানান, "পুলিশের তল্লাশির জন্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছেন না । রঙিন মাছ, কুকুর বিক্রি এই আইনের আওতায় নেই । শুধু তাই নয়, ইনডোর আউটডোর প্ল্যান্টও বিক্রি করা হয় সেখানে । সব বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ ।"
যদিও দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, "কলকাতায় কী হচ্ছে আপনি জানেন ? সাধারণ যাত্রীদের হাঁটার জন্য কোনও ফুটপাথ নেই । সবাই ফুটপাথে বসে যাচ্ছে পসরা নিয়ে । অথচ কারও লাইসেন্স নেই । সরকার এই ব্যবসায়ীদের থেকে কিছু পায় না । আবার সাধারণ মানুষের হাঁটার পথও বন্ধ ।" একথা বলার পরই প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে নির্দেশ দেন, সমস্ত ব্যবসায়ীকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স নিতে হবে । আর লাইসেন্স পেলে তবেই পুলিশ এই ব্যবসায়ীদের পশুপাখি বিক্রির অনুমতি দেবে ।
এর আগে, গত 16 সেপ্টেম্বর বেআইনি পশুপাখি বিক্রি বন্ধ করতে গ্যালিফ স্ট্রিট-সহ রাজ্যের সমস্ত পশুপাখির বাজারে উচ্চপর্যায়ের নজরদারি চালাতে নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ । সাদা পোশাকের পুলিশ ও রাজ্য প্রশাসনের নির্দিষ্ট বিভাগ (কাস্টমস)-কে যৌথভাবে এই নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয় । প্রধান বিচারপতি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, "বেআইনিভাবে পশুপাখি বিক্রয় কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।"