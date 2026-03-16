অবিবাহিত মেয়ের কিডনির অসুখ, বাবার পেনশন চালুর নির্দেশ হাইকোর্টের

মহিলার আইনজীবীর দাবি, পর্যাপ্ত টাকার অভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হচ্ছে না ৷ এরপরই আদালত নির্দেশ দেয় চার সপ্তাহের মধ্যে পেনশন চালু করতে হবে ৷

CALCUTTA HIGH COURT
পেনশন চালুর নির্দেশ হাইকোর্টের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 10:38 PM IST

কলকাতা, 16 মার্চ: কিডনির অসুখে আক্রান্ত মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে মৃত বাবার পারিবারিক পেনশন চালু করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই নির্দেশ কার্যকর করতে একটি ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে দ্রুত পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দিল আদালত । বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, মহিলার অসুস্থতার কথা মাথায় রেখে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁর পারিবারিক পেনশন চালু করতে হবে ।

দক্ষিণ 24 পরগনার বাসিন্দা ওই মহিলার বাবা 2002 সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চালু হয় তাঁর পেনশন। 2005 সালে ওই ব্যাক্তির মৃত্যু হলে সেই পেনশন পেতে শুরু করেন মহিলার মা। পরবর্তী সময়ে 2023 সালে মায়েরও মৃত্যু হয় ৷ অবিবাহিত কন্যা হওয়ায় পেনশনের দাবি জানান ওই মহিলা। অভিযোগ, পেনশন কর্তৃপক্ষ মহিলার আবেদন মঞ্জুর করলেও পেনশন চালু করেনি ব্যাঙ্ক। একাধিকবার আবেদনের পরও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ শেষমেশ আর অন্য় কোনও উপায় না-পেয়ে বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।

ব্যাঙ্কের আইনজীবী আদালতে বলেন, "বাবার মৃত্যুর পরও ভুলবশত প্রায় 16 বছর ধরে সম্পূর্ণ পেনশন দেওয়া হয়েছে মহিলার মা'কে। হিসেব অনুযায়ী তাঁর এতটা পেনশন পাওয়ার কথা ছিল না ৷ মায়ের মৃত্যুর পর মহিলা পেনশনের আবেদন জানালে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নজরে আসে বাড়তি পেনশন দেওয়ার বিষয়টি। প্রাপ্যের থেকে প্রায় 17 লক্ষ টাকা বেশি পেনশন দেওয়া হয়েছে বলে ব্যাঙ্ক জানতে পারে । সেই অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহিলাকে চিঠি দেয় ব্যাঙ্ক। তবে যুক্তিসঙ্গত উত্তর মেলেনি এবং নতুন কোনও পেনশন চালু হয়নি।"

অন্যদিকে, মহিলার আইনজীবীর পাল্টা যুক্তি, পরিমাণের থেকে বেশি পেনশন দেওয়া সংক্রান্ত গাফিলতি ব্যাঙ্কের । তাদের ভুলের জন্য মহিলাকে কোনওভাবেই দায়ী করা যায় না। তিনি কিডনির অসুখে ভুগছেন ৷ সপ্তাহে 3টি ডায়ালেসিস প্রয়োজন ৷ কিন্তু বাবার পারিবারিক পেনশন চালু না হওয়ায় অর্থাভাবে সেই চিকিৎসা করাতে পারছেন না মহিলা। অবিলম্বে পেনশন চালু করার নির্দেশ দিক আদালত।

দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি অমৃতা সিংহের পর্যবেক্ষণ, "মহিলা যদি বিবাহিত হতেন এবং পেনশনের আবেদন না করতেন তাহলে বাড়তি অর্থ দেওয়া নিয়ে ব্যাঙ্কের ভুলের বিষয়টি নজরে আসত না। এক্ষেত্রে অর্থের অভাবে যিনি নিজের চিকিৎসা করতে পারছেন না এবং যাঁর পেনশনও চালু হয়নি তিনি এই বাড়তি টাকা ফেরাবেন কোথা থেকে ?"

বিচারপতির নির্দেশ, দ্রুত মহিলার পেনশন চালুর ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাঙ্ককে ৷ মহিলার অবস্থার বিবেচনা করে বাড়তি টাকা ফেরানোর বিষয়টি মুকুব করা যায় কি না সেই সিদ্ধান্তও নিতে হবে ব্যাঙ্ককেই । যদি টাকা মুকুব না করা হয় সেক্ষেত্রে মহিলার পক্ষে সুবিধাজনক এমন দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে পেনশনের অর্থ থেকে অল্প পরিমাণে টাকা ফেরত নিতে হবে । আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ, এমন কোনও ব্যবস্থাই করা যাবে না যার ফলে কোনওভাবে ওই মহিলার চিকিৎসা বিঘ্নিত হয় ৷

