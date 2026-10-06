অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার কেন ? জবাব চাইল ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট
Abhishek Banerjee Z Category Security Withdraw Case: মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য ? বিজেপি সরকারকে প্রশ্ন আদালতের ৷
Published : October 6, 2026 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস নিরাপত্তা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছে ? রাজ্যের কাছে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছেন ৷ 13 অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি ৷
বিচারপতির প্রশ্ন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার এত তাড়া কী ছিল ? 10 মে রাজ্যে পালাবদলের পরই কেন প্রত্যাহার করা হল ? 29 মে প্রশাসন নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিভিউ মিটিং-এর পর কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক্স' ক্যাটেগরি নিরাপত্তা হলেই চলবে ? পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কাছে নিরাপত্তা দেওয়ার যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাতে কী পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন ?
রাজ্যের তরফে আদালতের প্রশ্নে জবাবদিহি করতে তিন সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "ইতিমধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব কে নেবে ? রাজ্য নেবে ? তাহলে সেইভাবেই নির্দেশ দেবে আদালত ৷ রাজ্য দায়িত্ব নিলে এক বছর পরে শুনানি হলেও সমস্যা নেই ৷ চারটে ঘটনা ঘটার পর মূল্যায়ন করা হয়েছিল ?"
অভিষেকের আইনজীবীরা এদিন আদালতে জানান, রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর 10 মে থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ 30 মে রাজপুর সোনারপুর পুরনিগম এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানে দুষ্কৃতীরা ঘিরে ধরে ৷ শুধু দু'জন পিএসও নিয়ে সেখানে যেতে হয়েছিল ৷ প্রায় 500 জন লাঠি, ডিম, পাথর নিয়ে হাজির ছিল কামরাবাদ মোড়ে ৷ সেখান থেকে হেলমেট পরে কোনও রকমে মোটরসাইকেলে চড়ে ওখান থেকে বেরোতে হয় ৷ এই ধরনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার আগে একটা মূল্যায়ন করতে হয় ৷ 2016 সাল থেকে এই জেড প্লাস ক্যাটেগরি নিরাপত্তা ছিল ৷ 30 মের ঘটনা ছাড়া আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছে ৷ 19 জুন এয়ারপোর্টে এক ব্যক্তি রিভালভার নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ 18 ও 19 জুলাই যখন ডায়মন্ড হারবারে পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছিল সেই সময় আমতলায় গিয়ে আক্রান্ত হন। 3 সেপ্টেম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে চতুর্থ ঘটনা ঘটে ৷
আইনজীবীরা আরও জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন ৷ তিনি বেশ কয়েকবারের সাংসদ ৷ কেন তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হল ? 10 বছর ধরে যে নিরাপত্তা পেতেন, সেটা পুনর্বহাল করা হোক ৷ 2013 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ৷ পরে ক্রমাগত তাঁর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৷ 2016 সাল থেকে অভিষেককে জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা প্রদান করা হয় ৷ কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই Z থেকে নামিয়ে নিরাপত্তা X ক্যাটেগরি করা হয়েছে ৷ কোনও কারণও জানানো হয়নি ৷
অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী জানান, কেন্দ্র এই নিরাপত্তার বিষয়ে মূল্যায়ন করে না ৷ রাজ্যের দায়িত্ব এই মূল্যায়ন করা ৷ আপনি জেড বা ওয়াই যে নিরাপত্তাই পান না কেন, সেটা মূল্যায়ন করে রাজ্যের সিকিউরিটি এজেন্সি । ব্যক্তি নিজেই মূল্যায়ন করে বলতে পারে না তার এই নিরাপত্তা প্রয়োজন ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বিরোধী দলনেতা ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেধরনের কোনও পদে নেই ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোনারপুরে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ কিন্তু বেলভিউ ক্লিনিক জানিয়েছিল, তাঁর তেমন কিছু হয়নি ৷
তখন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, আপনাদের কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছিলেন অভিষেক ৷ সে নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?
রাজ্যের আইনজীবী জানান, 10 মে অভিষেকের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয় ৷ 29 মে রাজ্য প্রশাসন ফের মূল্যায়ন করে তাঁর নিরাপত্তা X ক্যাটাগরি করে ৷ সমস্ত জেলা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রশাসন মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
এই সওয়াল-জবাবের পর অভিষেকের নিরাপত্তা বিষয়ে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সে বিষয়ে আদালত জানতে চায় বলে রিপোর্ট চান বিচারপতি ৷ রাজ্যের আইনজীবী বলেন, আপাতত তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক ৷ বিচারপতি তখন বলেন, "ইতিমধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব কে নেবে ? রাজ্য নেবে ? তাহলে সেইভাবে নির্দেশ দেবে আদালত ৷ চারটে ঘটনা ঘটার পর মূল্যায়ন করা হয়েছিল ?"
13 অক্টোবর ফের এই মামলার শুনানি ৷ ওইদিন রাজ্যকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷