মালদায় 100 দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ, এফআইআর করে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

মালদায় 100 দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ, এফআইআর করে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের
পঞ্চায়েতের একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় এফআইআর করে তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : February 19, 2026 at 8:58 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: মালদার মহারাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রতুয়া-2 নম্বর ব্লকে 100 দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যে এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ দুর্নীতির তদন্ত করে রিপোর্টও দেওয়া হয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ফের রাজ্যকে অবিলম্বে এফআইআর করে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ
9 মার্চ রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে ৷ এই মামলার আগের শুনানিতে জেলাশাসককে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ এই দুর্নীতিতে রাজ্য যে তদন্ত রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, যেসব অভিযোগ ছিল তার প্রায় সব ক'টিই স্বীকার করে নিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ জেলাশাসক রিপোর্ট দিয়ে জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজে প্রায় 40 লক্ষ টাকার বেনিয়ম হয়েছে ৷
এদিকে মামলাকারীদের দাবি, 20 কোটির উপর দুর্নীতি হয়েছে ৷ এর আগে পার্শ্ববর্তী পঞ্চায়েত শ্রীপুর-2 এ জেলাশাসক তদন্ত করে মোট 60 লক্ষ টাকা দুর্নীতির কথা বললেও সিএজি (ক্যাগ) তদন্তের পর দেখা যায় 17 কোটির দুর্নীতি হয়েছে ৷
মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষ জানিয়েছেন, আবেদনকারীরা স্থানীয় মহারাজপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দা ৷ প্রত্যেকের জব কার্ড থাকার সত্ত্বেও কাজ পাচ্ছিল না বলে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে মৌখিক ভাবে জানালে পঞ্চায়েতের পক্ষে বলা হয়, এলাকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবে গ্রামবাসীদের কাছে এই বক্তব্য অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হয় ৷
কারণ, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ সেই অর্থে তেমন কিছু হয়নি বলেই দাবি এলাকাবাসীর ৷ স্থানীয় বিডিওর কাছে অভিযোগ জানালে বিডিও এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানকে জানাতে বলেন ৷ কিন্তু কোনও সুরাহা না পেয়ে বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন গ্রামবাসীরা ৷