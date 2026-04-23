নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে 1 মে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজিত বসুকে 1 মে ইডি দফতরে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের
Published : April 23, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: ভোটের মুখে স্বস্তি পেলেন সুজিত বসু ৷ নিয়োগ দুর্নীতি-বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুকে আপাতত ইডি'র মুখোমুখি হতে হবে না-বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বিধাননগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু ৷ আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট তাঁর কেন্দ্রে ৷ তার আগে অবশ্য একাধিকবার সুজিত বসুকে তলব করেছে ইডি ৷ একবার সিজিও কমপ্লেক্সে গেলেও তারপর বারবার তলব এড়িয়েছেন তিনি ৷ সুজিত বসুর বদলে গিয়েছেন তাঁর ছেলে ৷ নির্বাচনের প্রচারের কাজে ব্যস্ত আছেন বলে আসতে পারছেন না বলেও ইডিকে জানান সুজিত বসুর ছেলে ৷ তারপরও অবশ্য সুজিতকে ফের 24 তারিখ তলব করে ইডি ৷ এদিন সুজিত বসুর আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, 24 এপ্রিলের পরিবর্তে 1 মে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হবে ৷
ইডি-র আইনজীবী অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, "প্রচারের কাজ শেষের পর্যায়ে। 24 এপ্রিল হাজিরা দিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।" আদালত নির্দেশ দেয়, "যেহেতু সুজিত বসু বিধানসভা নির্বাচনে একজন প্রার্থী। 29 এপ্রিল নির্বাচন। সেই জন্য তাঁকে 1 মে সকাল সাড়ে 10টায় ইডি দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।"
2023 সালে পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ায় সুজিত বসুর। সিবিআই সে বিষয়ে এফআইআর করে তদন্তে তাঁর বাড়ি থেকে কিছু নথিও উদ্ধার করেছিল। সেই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে গত 2 এপ্রিল থেকে তাকে একাধিক বার সমন পাঠিয়েছে ইডি। কিন্তু তিনি নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকায় হাজিরা দিতে পারেননি। ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন ইডি দফতরে। তারপর ফের গত 21 এপ্রিল সমন পাঠানো হয়েছে 24 এপ্রিল হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজিত বসু। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এদিন সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সুজিত বসুকে 1 মে সকালে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
সিবিআই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে 2023 সালে একটি এফয়াইয়ার দায়ের করে। তার তদন্ত করতে গিয়ে সুজিত বোসের বাড়ি থেকে কিছু নথি পায়। 2 এপ্রিল ইডি তাঁকে সমন পাঠিয়ে 4 এপ্রিল হাজিরা দিতে নির্দেশ দেয়। তিনি জানান, নির্বাচনের কাজে ব্যাস্ত থাকায় তাঁকে কিছুটা সময় দিতে হবে। পরে সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসুকে পাঠিয়ে কিছুটা সময় দেওয়ার আর্জিও জানান। তা সত্ত্বেও 21 এপ্রিল ফের সমন পাঠানো হয় সুজিত বসুকে।
সুজিতের আইনজীবীর বক্তব্য, "আইন অনুযায়ী সমনের উত্তর সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি দিতেই পারেন। হয় তাঁর ছেলেকে অথবা তাঁকে 15 মে'র পর হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হোক।" এদিন ইডি-র পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়, কিছু বিষয়ের ব্যাক্তিগত ব্যাখ্যা দিতে নিজেকেই হাজির হতে হবে। বিচারপতি জানতে চান, "কীসের এতো আর্জেন্সি ? নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে সমস্যা কোথায় ?"