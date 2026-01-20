অশান্ত বেলডাঙা: BSF-কে ব্যবহারে রাজ্যকে নির্দেশ, কেন্দ্র চাইলে বাধা নেই NIA তদন্তে, জানালো হাইকোর্ট

ETV Bharat / state

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়৷ সেই মামলাতেই মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত৷

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় গত শুক্র ও শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা অশান্ত হয়ে উঠেছিল৷ পথ অবরোধ, ভাঙচুর-সহ একাধিক অশান্তির ঘটনা ঘটে৷ সেই ঘটনার পর এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, তার জন্য বেলডাঙায় থাকা পাঁচ কোম্পানি বিএসএফকে ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট৷ একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে৷

বেলডাঙায় অশান্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়৷ মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে৷ এদিন দু’দফায় শুনানি হয়৷ দুপুর 2টোর পর শুরু হয় দ্বিতীয় দফার শুনানি৷ সেই শুনানিতেই সওয়াল জবাব শেষে একাধিক নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট৷

সেখানে আদালত জানিয়েছে, বেলডাঙায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে এর আগে গত বছরের অশান্তির পর 2025 সালের 31 জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার যে নির্দেশ দিয়েছিল, সেই নির্দেশ আপাতত বহাল থাকবে। অর্থাৎ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে।

বেলডাঙা এলাকায় যে পাঁচ কোম্পানি বিএসএফ রয়েছে, তাদের কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ, এলাকায় যাতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকে, তা জেলাশাসককে সুনিশ্চিত করতে হবে। নতুন করে যাতে অশান্তি ছড়াতে না-পারে, তার উপর নজর রাখতে হবে জেলা প্রশাসনকে।

একই সঙ্গে আদালত জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করে এনআইএ তদন্তের প্রয়োজন৷ তাহলে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে। এছাড়া দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তার পরে দু'সপ্তাহের মধ্যে পালটা বক্তব্য জানাতে পারবেন মামলাকারীরা।

এদিনের শুনানির প্রথম দফায় বিরোধী দলনেতার আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে জানান, মুর্শিদাবাদ সাম্প্রদায়িক দিকে থেকে রাজ্যের অন্যতম সংবেদনশীল জায়গা। ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদের নামে জাতীয় সড়ক অবরোধ, ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যে একজন সাংবাদিককে মারধর করার অভিযোগে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়ের করেছে। এবং চারজনকে গ্রেফতার করেছে। জেলার পুলিশ সুপার নিজেই জানিয়েছেন পূর্ব পরিকল্পনা মতো হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতে আরও জানান, গত বছর এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি এলাকায় একটা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। মুর্শিদাবাদ জেলায় (সামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে) কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও বেলডাঙায় অশান্তির সময় তাদেরকে কাজে লাগায়নি রাজ্য। এই অশান্তির ফলে পুরো দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তাই তিনি আদালতের কাছে আর্জি জানান, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে নির্দেশ দেওয়া হোক। যাতে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি নষ্ট না-হয়। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না-হয়। এলাকায় 163 ধারা জারি করা হোক। রাজ্য ব্যর্থ হলে কেন্দ্রকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক।

রাজ্যের পক্ষে এদিন শুনানিতে হাজির ছিলেন আইনজীবী শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি জানান, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে। গত বছরের ঘটনায় 50টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। 500 জনকে গ্রেফতার করা হয়। সমস্ত মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আগের সমস্যা মিটে গিয়েছে। জেলার পরিস্থিতি মোটামুটি স্থিতিশীল। সেই মামলার সঙ্গে নতুন মামলা জুড়ে দিয়ে পুরনো সমস্যায় আলোকপাত করা অর্থহীন।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী হিসেবে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও৷ তিনি শুনানিতে জানান, বাংলায় কথা বলার জন্য এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার প্রতিবাদে গত শুক্রবার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করেছে। চারটি অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। তার তদন্ত করা হচ্ছে। পাঁচ কোম্পানি সিএপিএফ ইতিমধ্যেই বেলডাঙা এলাকায় রয়েছে। পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ।

তখন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জানতে চান, জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে রয়েছে। তাদের ব্যবহার করার ব্যাপারে রাজ্যের কি মতামত? তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে না বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরে বলেন, ‘‘আমাদের কোনও আপত্তি নেই। পাঁচ কোম্পানি ইতিমধ্যে এলাকায় টহল দিচ্ছে। আরও যদি পাঁচ কোম্পানি লাগে দেওয়া হোক। আমাদের আপত্তি নেই।’’

(এই প্রতিবেদনে আরও তথ্য যোগ করা হবে৷ পরবর্তী আপডেটের জন্য পেজটি রিফ্রেশ করুন)

