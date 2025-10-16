ETV Bharat / state

বেআইনি বাজি বিক্রি ! হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য

উৎসবের মরশুমে রাজ্যজুড়ে বেআইনি বাজি বিক্রি বন্ধ করতে রাজ্যের পদেক্ষেপ কার্যকর হয়েছে কি না, জানতে চাইল আদালত ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 5:33 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 16 অক্টোবর: সবুজ বাজির নামে বেআইনি বাজি রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র ! এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ করছে, তা কলকাতা হাইকোর্টে জানাল রাজ্য ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পদক্ষেপগুলি আদৌ ঠিকঠাক মেনে চলা হয়েছে কি না, তা নিয়ে পুজোর ছুটির পর রাজ্যকে নয়া রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিল আদালত ৷

রাজ্যজুড়ে পরিবেশবান্ধব বাজির নাম করে বেআইনি বাজি বিক্রি হচ্ছে - এই অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি ছিল বুধবার ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার পূজাবকাশকালীন বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ প্রথমে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করে ৷ বেআইনি বাজি বিক্রি বন্ধ করতে রাজ্য কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা আধ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে নির্দেশ দেয় আদালত ৷ সময় শেষ হওয়ার আগে রিপোর্ট দেয় রাজ্য ৷

বাজি বিক্রি নিয়ে বলছেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী (ইটিভি ভারত)

এদিন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী সৈকত ঠাকুরতা বলেন, "সবুজ বাজি নিয়ে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে, তা আদালতে পরিষ্কার করে বলতে পারেনি ৷ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, যেন সবুজ বাজিই তৈরি হয় ৷ প্রতিটি বাজির প্যাকেটে যেন কিউআর কোড থাকে ৷ সেই কোড স্ক্যান করে মানুষ জানতে পারবে, সেটা সবুজ বাজি কি না ৷ 2021 সালে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষ যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, তাতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল সব ধরনের বাজি নিষিদ্ধ করে শুধু সবুজ বাজি তৈরি হোক ৷ কিন্তু এখনও এই পর্যন্ত সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি ৷ আদালত সেই বিষয়ে জানতে চেয়েছে ৷"

শুনানিতে কী কী হল ?

আসন্ন কালীপুজো-দীপাবলিতে রাজ্যে কিউআর কোড লাগানো সবুজ বাজি বিক্রি করা হচ্ছে কি না, রাজ্য সরকার ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে পুজার ছুটি শেষে অর্থাৎ তিন সপ্তাহ পর রিপোর্ট দিতে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷

রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী অমিতাব্রত রায় জানান, 120 জনকে ফায়ার সেফটি ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের পক্ষে আইনজীবী নয়ন বিহানি জানান, বাজি বাজারে বেআইনি বাজি বিক্রি হচ্ছে কি না, তা পরিদর্শন করা হচ্ছে না ৷

রাজ্যের আইনজীবী এদিন আদালতে জানান, মুখ্যসচিব সবুজ বাজি বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ে একটি বৈঠক করেছিলেন ৷ বৈঠকের মূল বিষয়বস্তু সব জেলা শাসককে পাঠানো হয়েছে ৷ বৃহস্পতি অথবা শুক্রবারের মধ্যে এই বিষয় বিজ্ঞপ্তিু জারি করে দেবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু প্রশ্ন করেন, "রাজ্যের বিভিন্ন জায়াগায় বাজি বাজার শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কোনও গাইডলাইন ছাড়া কীভাবে সেই বাজার চলছে ?"

রাজ্যের আইনজীবী বলেন, "পুজোর পর আমরা এই বিষয়ে আদালতের নির্দেশ মতো রিপোর্ট পেশ করব ৷ বাজি বাজারের উপর পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে ৷ বাজি বাজারে শুধুমাত্র অনুমোদিত সবুজ বাজি বিক্রিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷"

বিচারপতি ফের প্রশ্ন করেন, "ব্যাবসায়ীদের লাইসেন্স আছে কি না, সেগুলো কি খতিয়ে দেখা হয়েছে ?" কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী এই বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে না পারায় ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, "এখনই মুখ্যসচিবের থেকে রিপোর্ট নিয়ে জানান, বেআইনি শব্দ বাজি বিক্রি বন্ধে কী পদক্ষেপ করেছেন আপনারা ?" আধঘণ্টা সময়ও দেন বিচারপতি ৷ এরপরই রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য় প্রশাসন ৷

এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে রাজ্যের তরফে আইনজীবী জানান, গত 29 অগস্ট মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ শব্দ বাজি বন্ধ বা প্রতিরোধ নিয়ে রাজ্য পুলিশে বিভিন্ন আধিকারিক-সহ অন্যান্যদের নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠকে উল্লেখ করা হয়, 93টি বাজি প্রস্তুতকারী সংস্থা ও 852টি বাজি বিক্রির লাইসেন্সের আবেদন জমা পড়েছে ৷ 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেগুলি খতিয়ে দেখার পর নিষ্পত্তি করতে হবে ৷ বিভিন্ন জেলায় বাজির কারখানা পরিদর্শন করার জন্য মোট 160 জনকে নাগপুর থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ মুখ্যসচিবের সেই নির্দেশগুলি পালন করা হয়েছে কি না, তা জানাতে হবে দুই বিচারপতির বেঞ্চে।

