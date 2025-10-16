এসএসসি পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার 10 নম্বর নিয়ে প্রশ্ন, কমিশনের জবাব চাইল আদালত

এসএসসি পরীক্ষায় অভিজ্ঞতার 10 নম্বর নিয়ে প্রশ্ন, কমিশনের জবাব চাইল আদালত
এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষকতায় অভিজ্ঞার জন্য 10 নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ কিন্তু এই নম্বর বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া হচ্ছে না ৷ প্রশ্নের মুখে এসএসসি ৷
Published : October 16, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: এসএসসি 2016 সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের অনেকে সিবিএসসি বোর্ডের স্কুলে কর্মরত, কেউ বা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং বেশ কিছু অনিয়মিত শিক্ষকও রয়েছেন ৷ এই ধরনের শিক্ষকদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য প্রাপ্ত 10 নম্বর কেন দেওয়া হচ্ছে না ? এই ব্যাপারে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র পূজাবকাশকালীন বেঞ্চ ৷
পাশাপাশি জেলার ডিআই (ডিস্ট্রিক্ট ইনসপেক্টর অফ স্কুল)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কতজন অনুমোদিত পদ (সাবট্যানটিভ পোস্টে) নিযুক্ত রয়েছেন, তা আদালতকে জানাতে হবে ৷ পুজোর ছুটি শেষে 10 দিন পর নিয়মিত বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে ৷
স্কুল সার্ভিস কমিশন চাকরি বাতিলের পর নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তৈরি নিয়মে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য 10 নম্বর বরাদ্দ করার কথা জানিয়েছিল ৷ কিন্তু এই নম্বর সিবিএসসি বোর্ডের স্কুলে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক পদে কর্মরত শিক্ষক এবং অনিয়মিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মোট 24 জন পরীক্ষার্থী ৷ তাঁদের মামলাতে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল আদালত ৷
এদিন মামলার শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, "মামলাকারীরা কেউ পার্টটাইম টিচার, কেউ কনট্রাকচ্যুয়াল টিচার ৷ একজনের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে 12 বছরের ৷ স্কুল সার্ভিস কমিশন স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে ৷ কিন্তু শূন্যপদ থাকলে স্কুলের ম্যানেজমেন্ট অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে ৷ তাহলে তারা কেন ওই 10 নম্বর পাবে না ? ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেলে আমাদের আবেদন মূল্যহীন হয়ে যাবে ?"
রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্কুলকে বলতে দিন, আপনারা কোন পদে কত বছর কাজ করেছেন ? আমরা এসএসসি ৷ আমরা স্কুলের বক্তব্য শুনতে পারি ৷"
বিচারপতি স্মিতা দাস দে বলেন, "তালিকা প্রকাশিত হয় গেলে তো তাঁরা সুযোগ হারিয়ে ফেলবেন । এখন আপনি বলুন, এদের জন্য কী পদক্ষেপ করা যায়, যাতে তাঁদের আবেদনের প্রতি সুবিচার করা যায় ৷"
রাজ্যের আইনজীবী তখন বলেন, "আমাদের কাছে চুক্তিভিত্তিক পদ, অনুমোদিত পদ ক'টা, সেই তালিকা আছে ।"
পাল্টা মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, "আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দিয়েছি ৷ এসএসসি যে কোনও সময় এটা স্ক্রুটিনি করে দেখতে পারে ৷ পরীক্ষা দেওয়ার সময় এটা আমরা জমা করেছি ৷" যদিও স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় ৷" এই অবস্থায় রাজ্যের বক্তব্য জানতে চেয়ে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি ৷ নভেম্বরে পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা ৷