রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত 30 হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নয়ছয়ে SFIO'কে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নয়ছয় নিয়ে এসএফওয়াইও-কেই তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ 12 ফেব্রুয়ারি আদালতে প্রাথমিক রিপোর্ট জামা করতে হবে ৷

Rose Valley seized assets
রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত 30 হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 6:42 PM IST

কলকাতা, 13 জানুয়ারি: রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত প্রায় 30 হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নয়ছয় নিয়ে SFIO (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন) কে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত করে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে । সেই রিপোর্টে অনিয়মের ইঙ্গিত পেলে SFIO সঙ্গে সঙ্গে ফরেনসিক অডিট শুরু করবে। এই কাজের জন্য বিধি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রককে দ্রুত অনুমোদন দিতে হবে বলে নির্দেশে জানিয়েছে হাইকোর্ট । 12 ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিতে হবে SFIO-কে।

আদালতে মামলার জন্য গত 25 সেপ্টেম্বর থেকে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানো দিলীপ শেঠ কমিটি বন্ধ করে দেওয়ায় এদিনও হতাশা প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ । বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ বলেন, "পরপর একাধিক অর্ডারে লেখা হয়েছে, আমানতকারীদের টাকা ফেরনোর ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই কমিটির । কিন্তু তারপরেও ভুক্তভোগীরা টাকা পাচ্ছেন না। কেনও বন্ধ, কেউ জানে না।"

বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, যেহেতু এর আগে SFIO আদালতকে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পেলে তাদের এই ফরেনসিক অডিট করতে বাধা নেই । তাই হাইকোর্টের নির্দেশ, কেন্দ্রকে এই ব্যাপারে দ্রুত অনুমতি দিতে হবে ।

হাইকোর্ট আগেই জানিয়েছে, রোজভ্যালির টাকা ফেরানোর দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, অন্যদিকে রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত করা কয়েক হাজার কোটির সম্পত্তির হিসেবের যাবতীয় আর্থিক হিসেবনিকেশ করে রিপোর্ট আদালতে দিতে হবে ।

উল্লেখ্য, রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রির টাকা আমানতকারীদের ফেরাতে দিলীপ শেঠ কমিটিকে নিযুক্ত করেছিল আদালত । কিন্তু সেই কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে রোজভ্যালির বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি কমিটি অন্য সংস্থার হাতে দিয়ে ব্যাবসা করা হচ্ছে । পাশাপাশি রোজভ্যালির সম্পত্তির হিসেবনিকাশেও অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছিল । কমিটির বিরুদ্ধে অডিটের কাজে সেবি, ক্যাগ কেউ রাজি না-হওয়ায় এসএফওয়াইও-কে (SFIO) দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানায় হাইকোর্ট । কিন্তু এসএফওয়াইও সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল । অবশেষে আজ ডিভিশন বেঞ্চ লিখিত নির্দেশে জানিয়েছে, এসএফওয়াইও তদন্ত করে 12 ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে ।

এর আগে চিটফান্ডে আর্থিক প্রতারণার মামলায় দিলীপ শেঠ কমিটির (অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি) বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ফরেনসিক অডিটে নেতৃত্ব দিতে পারবে না বলে আদালতে জানিয়েছিল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড' বা সেবি ৷ তাদের সেই অধিকার নেই বলে আদালতে জানিয়েছিলেন সেবি'র আইনজীবী ৷ তারা ফরেনসিক অডিটে সহযোগিতা করতে পারে ৷

