এসএসসি পরীক্ষায় দাগি শিক্ষাকর্মী ! 2016 সালের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

এসএসসি পরীক্ষায় দাগি শিক্ষাকর্মী ! 2016 সালের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের
2025 সালের এসএসসি নিয়োগের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে 2016 সালের দাগি শিক্ষাকর্মীরা ৷ তাঁদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : December 1, 2025 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের 2016 সালের চাকরি বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন পরীক্ষা হয়েছে 2025 সালের সেপ্টেম্বরে ৷ এই পরীক্ষায় দাগিরা অংশ নিয়েছে বলে আগেই অভিযোগ উঠেছে ৷ সোমবার সকালে এসএসসিতে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি 'দাগি' প্রার্থীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷
এর আগে গত 28 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ 'চিহ্নিত অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয় ৷ এই নির্দেশ মেনে এসএসসি তালিকা প্রকাশ করেছিল ৷ কিন্তু মামলাকারী পক্ষের দাবি, ওই তালিকায় মাত্র 3 হাজার 512 জনের নাম রয়েছে ৷ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে রায়ে উল্লিখিত চিহ্নিত দাগি শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা অনেক বেশি ৷
এরপর বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, ফের শিক্ষাকর্মীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ ওই তালিকায় প্রত্যেক দাগির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে ৷ দাগি প্রার্থীদের রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানার উল্লেখ থাকতে হবে ৷ ইতিমধ্যে কমিশন গ্রুপ সি ও ডি দাগী প্রার্থীদের 3 হাজার 512 জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ কিন্তু আদালত কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ তালিকা চেয়েছে ৷ 2016 সালের চাকরি বাতিলের পরীক্ষায় গ্রুপ সি ও ডি মিলিয়ে মোট 7 হাজার 293 জন প্রার্থী 'দাগি' ছিলেন ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম এদিন বলেন, "এসএসসি দাগি গ্রুপ-সি ও ডি প্রার্থীদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে মাত্র 3 হাজার 512 জনের নাম রয়েছে ৷ কিন্তু তিনটি ক্যাটাগরি- ব়্যাঙ্ক জাম্প, প্যানেলের বাইরে থাকা নাম এবং ওএমআর মিস ম্যাচ-এ সব মিলিয়ে 7 হাজার 293 জনের নাম রয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে লেখা আছে, এসএসসি'র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই তিনটি ক্যাটাগরিতে 7 হাজার 293 জন দাগি প্রার্থী ছিলেন ৷ এর বাইরে সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের তালিকা আছে ৷ অথচ তাঁদের নাম এসএসসি প্রকাশ করেনি ৷"
তিনি আরও জানান, গ্রুপ-সি ও ডি পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে ৷ অনলাইনে আবেদন জানানোর শেষ তারিখ 3 ডিসেম্বর ৷ দাগি প্রার্থীরা যদি এই পরীক্ষাতেও অংশ নিয়ে থাকে, তাহলে এই পরীক্ষাও কলুষিত হবে বলে জানান মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ৷
বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা মাথায় রেখে একজনও অযোগ্য প্রার্থী যাতে সুযোগ না-পান, তা সুনিশ্চিত করতে এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিচ্ছে আদালত ৷" এদিকে এসএসসির তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, "এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে স্কুল সার্ভিস কমিশন বদ্ধপরিকর ৷ স্বচ্ছতা বজায় রেখেই তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷"
এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, যাঁদের চাকরি OMR মিস ম্যাচ, ব়্যাঙ্ক জাম্প, এবং প্যানেলের বাইরে থেকে হওয়ার জন্য বাতিল হয়েছিল, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ এই মামলার নিষ্পত্তির উপরেই নির্ভর করবে 2025 সালের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অর্থাৎ শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের ভবিষ্যৎ ৷
স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগের আবেদন গ্রহণের কাজ প্রায় শেষের পর্যায়ে ৷ কিন্তু মামলাকারীদের অভিযোগ, এসএসসি যদি 'দাগি'দের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ না-করে, তাহলে নতুন আবেদনে কোনও দাগি প্রার্থী থাকলে তাঁকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না ৷