রাজ্যে ভুয়ো লটারির রমরমা কারবার, পুলিশকে অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যে ভুয়ো লটারির রমরমা কারবার, পুলিশকে অবিলম্বে পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের
রাজ্যে ভুয়ো লটারির কারবারের ফাঁদে পা দিয়ে সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ৷ এই অবস্থায় পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট ৷
Published : July 14, 2026 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: ভুয়ো লটারির রমরমা কারবার নিয়ে পুলিশ কী পদক্ষেপ করছে তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ হুগলি জেলায় ভুয়ো লটারির ব্যবসায় বহু মানুষ কারবারে প্রতারণার স্বীকার হচ্ছেন, দাবি করে জনস্বার্থ মামলা করেন এক আইনজীবী। এই মামলায় পুলিশকে রিপোর্ট জানাতে নির্দেশ দিল আদালত ৷
মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ হুগলির জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে, 10 অগস্টের মধ্যে জেলা পুলিশ সুপার ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিএসপিকে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট জেলার সমস্ত থানাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিতে হবে ৷ কী পদক্ষেপ করা হল, তা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করতে হবে আদালতে ৷
রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুলিশ তদন্ত করছে ৷ পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ তদন্ত করে চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যেই গোঘাট থানা থেকে কার্তিক রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তার থেকে বেআইনি লটারির নথি উদ্ধার হয় ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জেলাশাসককে অবিলম্বে জেলার সমস্ত থানা যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে, তা দেখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
মামলাকারী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী পার্থ সারথি দাস ৷ মামলাকারীর অভিযোগ, লটারি সংস্থার অনুকরণ করে হুগলি জেলায় লটারির জাল টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে ৷ অন্য জেলাতেও এই চক্র ছড়িয়ে যেতে পারে ৷ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে বিষয়টি ৷ হুগলি জেলার বলাগড়, পোলবা, গুড়াপ, চুঁচুড়া, সিঙ্গুর, হরিপাল, মগরা, আরামবাগ-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই জাল লটারির রমরমা কারবার চলছে ৷ এর ফাঁদে পা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ ৷ এই ঘটনায় উপযুক্ত পুলিশি পদক্ষেপের আর্জি জানান মামলাকারী ৷
গত 4 জুলাই রাতে কলকাতায় ভুয়ো লটারির টিকিট তৈরির কারখানার হদিশ মিলেছে ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশের অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড ট্যাংরা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভুয়ো লটারির টিকিট তৈরির কারখানার পর্দা ফাঁস করে ৷ এই অভিযানে মোট 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে জাল লটারি, কম্পিউটার, সিপিইউ, প্রিন্টার, পেপার কাটিং মেশিন-সহ ভুয়ো টিকিট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশের তরফে কারখানাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ এখনই কিছু বলা যাবে না ৷"