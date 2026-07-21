একুশের মঞ্চ খোলা পর্যন্ত কালীঘাট তৃণমূলকে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মঙ্গলবার কালীঘাট তৃণমূলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ 30 জলাই পুলিশ এই রিপোর্ট জমা দেবে হাইকোর্টে ৷
Published : July 21, 2026 at 2:52 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে এবার নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতার দু’টি স্থানে আলাদাভাবে এই কর্মসূচি পালন করে ৷ এর মধ্য়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি পালিত হয় কলকাতায় বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে ৷ সেই সভাস্থলে মঙ্গলবার কর্মসূচি চলাকালীন পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ওই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে সম্পন্ন হয়, সেই কারণেই এই নির্দেশ কলকাতা পুলিশকে দিয়েছে আদালত ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস বরাবর কলকাতার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি পালন করে থাকে ৷ এবার কলকাতা পুলিশ তৃণমূলকে ওই এলাকায় কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়নি ৷ তৃণমূলের ঋতব্রতপন্থীদের মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এই কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয় পুলিশ ৷ কালীঘাটপন্থী বা মমতাপন্থী তৃণমূল ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে এই কর্মসূচি পালন করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ হাইকোর্টও কালীঘাট তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ বদলে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে তাদের এই কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয় আদালত ৷
আদালতের নির্দেশ মেনে কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি শুরু করে মমতাপন্থী তৃণমূল ৷ তাদের অভিযোগ, সোমবার রাতে মঞ্চ ভাঙচুর করা হয় ৷ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ করে তারা ৷ মঙ্গলবার সকালেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল ৷ জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানায় ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে শুনানি হয় ৷ তৃণমূলের অভিযোগ শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি ৷
বিচারপতি জানতে চান, এই কর্মসূচির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে ? তিনি এই নিয়ে কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেন ৷ সেই রিপোর্ট আসার পর বেলা 12টা 15 মিনিটে দ্বিতীয় দফায় মামলার শুনানি হয় ৷ তখনই কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করতে নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ।
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দেন, পুলিশ মোতায়েন করতে হবে যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে 21 জুলাই পালন করতে পারে কালীঘাট তৃণমূল । রাত 9টার মধ্যে মঞ্চ খোলার কাজ সম্পন্ন করতে হবে সংগঠকদের । পুলিশকে নজর রাখতে হবে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় । 30 জুলাই পুলিশকে রিপোর্ট দিতে হবে ।
রবিবার রাতে মঞ্চ ভাঙচুরের ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় দফার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে বলেন, কিছু মোটরসাইকেল চালক রাস্তার উল্টো দিক থেকে স্লোগান দিচ্ছেলেন । বাদানুবাদ হয় । মঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ নজর দিয়েছিল । পুলিশের পক্ষ থেকে তাদেরকে (কালীঘাট তৃণমূল) একটা লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয় বারবার । কিন্তু দেওয়া হয়নি ।’’
বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ইলেকট্রিশিয়ানকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । গত শুক্রবার পুলিশের কাছে আবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত । তারপর এই ধরনের ঘটনা একেবারেই অভিপ্রেত নয় । আমি জয়েন্ট কমিশনারের রিপোর্ট চাই ।’’ তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ‘‘কোনও ট্রাফিক ব্লক হয়নি । ছ’জন মোটর সাইকেল চালক যদি স্লোগান দেয় পুলিশ বা কীভাবে কী করবে ?’’
শুনানিতে তৃণমূলের তরফে আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্ক নাগ ৷ তিনি বলেন, ‘‘আজকে অন্তত রাত 10টা পর্যন্ত পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হোক পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে, যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে মঞ্চ খোলার কাজ করতে পারেন কর্মীরা ।’’
অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ‘‘পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি, এটা বলা সম্ভব নয় ।’’ এর পর বিচারপতি নির্দেশ দেন, জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করতে, যাতে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে শান্তিপূর্ণ ভাবে 21 জুলাই পালন করতে পারে কালীঘাট তৃণমূল ।