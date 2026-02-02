ETV Bharat / state

বিজেপি বিধায়ক ও নেতা-মন্ত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ হাইকোর্টের

শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যের মুখ্য বিরোধী দল বিজেপির জনপ্রতিনিধি, সমর্থকদের লক্ষ্য করে হিংসার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে ।

Suvendu Adhikari
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 3:25 PM IST

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়ক, মন্ত্রী ও সাংসদদের অনুষ্ঠানে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের । আপাতত 18 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের।

বিরোধী দলের নেতা মন্ত্রী বিধায়কদের যে কোনও অনুষ্ঠানে তৃণমূল সমর্থকদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আর্জি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা-সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীদের 200 মিটারের মধ্যে যাতে কোনও শাসক দলের কর্মী সমর্থক পৌঁছাতে না-পারে সেই মর্মে গাইডলাইন বেঁধে দিক কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেই মামলাতেই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের । 18 ফেব্রুয়ারি ফের শুনানি এই মামলার ।

এদিন রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী অর্ক নাগ আদালতে জানান, এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়াল করবেন ৷ 18 ফেব্রুয়ারি হলে তার সুবিধা হয় ৷ আর্জি মতই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন মামলাটির শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছেন ৷ আবেদনে শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির জনপ্রতিনিধি, সমর্থকদের লক্ষ্য করে হিংসার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে । পুলিশকে আগেভাগে জানানোর পরেও বিরোধী দলের কর্মসূচি, কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটছে ।

তাদের উপর হামলা-সহ নানাভাবে তাঁদের বিড়ম্বনায় ফেলার অভিযোগে রাজ্যের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন শুভেন্দু এবং এক বিজেপি বিধায়ক । কিছুদিন আগে চন্দ্রকোনায় শুভেন্দুর গাড়িতে হামলার পর উল্টে তাঁর ও সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয় বলে অভিযোগে সেই FIR খারিজের জন্য জনস্বার্থ মামলার মধ্যেই আবেদন করেন বিরোধী দলনেতা । এর আগে ওই মামলায় শুভেন্দুকে রক্ষকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট ।

আজকে মামলা শুনানির জন্য উঠলে রাজ্যের তরফে তা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় । শুভেন্দুর আইনজীবী এই সময়ের মধ্যে নতুন করে যাতে কোনও বিরোধী নেতা হেনস্থা না-হন, তা নিশ্চিত করার আবেদন করেন। রাজ্য আপত্তি করলেও আদালত নির্দেশ দেয়, কোনওভাবেই যাতে নতুন করে কোনও নেতা হামলার মুখে না-পরেন রাজ্যকে তা নিশ্চয়তা দিতে হবে।

