ভাঙড়ের পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টের

ভাঙড়ের পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টের
ভাঙড়ে তৃণমূলের দুই নেতা কাইজার আহমেদ ও শওকত মোল্লার মামলায় পুলিশকে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ৷ এলাকায় নজরে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷
Published : January 6, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 6 জানুয়ারি: হাইকোর্টের নজরে ভাঙড়ের অশান্ত পরিস্থিতি ৷ এদিকে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে ৷ এই আবহে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চ পুলিশকে দক্ষিণ 24 পরগনার এই এলাকায় কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে । এদিন কাইজার আহমেদ-শওকত মোল্লার মামলায় এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
গত বছরের অক্টোবরে ভাঙড়ের ঘটকপুকুরে তৃণমূল নেতা কাইজার আহমেদের অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে আরেক তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা-সহ 15 জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে তদন্তের আওতায় আনার আবেদন জানান ভাঙড়ের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কাইজার আহমেদ ৷ এই মর্মে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন ৷ এদিন এই মামলায় আদালতে পুলিশের রিপোর্ট পেশ হয় ৷
বিচারপতি কলকাতা পুলিশকেই তদন্তে সবুজ সঙ্কেত দেন ৷ তবে তদন্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি ভাঙড় এলাকায় কলকাতা পুলিশকে কড়া নজরদারি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বেআইনি জমায়েত, চুরি, মারামারির পুনরাবৃত্তি আটকাতেই এমন নির্দেশ বলে জানা গিয়েছে ৷
মামলাকারী কাইজার আহমেদের বক্তব্য, তিনি 2013 সাল থেকে 2023 সাল পর্যন্ত ভাঙড় পঞ্চায়েত সমিতিতে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ তিনি দীর্ঘদিন ভাঙড় হাইস্কুলের সভাপতি ছিলেন ৷ পাশাপাশি ভাঙড় সেন্ট্রাল লাইব্রেরির প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল তাঁরই হাতে ৷ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তৃণমূলের নেতা হিসেবেই তিনি পরিচিত ৷
অভিযোগ, গত 25 অক্টোবর 130-150 জনের একটি দুষ্কৃতী বাহিনী শওকত মোল্লার নেতৃত্বে তাঁর উপরে হামলা করে ৷ তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ক্যানিংয়ের বিধায়ক শওকত মোল্লা ৷ কাইজার আহমেদের অফিসে ভাঙচুর করা হয় এবং তাঁকে মারধর করা হয় ৷ পাশাপাশি ওই দুষ্কৃতী বাহিনী তাঁর অফিসে ভাঙচুর চালায় ৷ চুরি যায় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ৷ এই পরিস্থিতিতে 26 অক্টোবর তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ৷ তাঁর কাছে সমস্ত ভিডিয়ো রেকর্ড রয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
এরপর 28 অক্টোবর ফের 40-50 জন দুষ্কৃতীদের আরেকটি বাহিনী শওকত মোল্লা ও এহসান মোল্লার নেতৃত্বে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় ৷ তাঁকে অকথ্য গালিগালাজ করা হয় ৷ মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় ৷ তাঁর বাড়ির সামনে বোমা ফেলে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ করেন কাইজার ৷ 29 অক্টোবর কাইজার আহমেদ ফের পুলিশে অভিযোগ করেন ৷
2 নভেম্বর ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ-সহ অভিযোগ দায়ের করেন কাইজার, যাতে এফআইআর করে তাঁকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে তিনি ও তাঁর পরিবার নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন ৷ তাই বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন জানিয়ে আদালতে আবেদন জানান ৷
উল্লেখ্য এর আগে ভাঙড়ের আরেক তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের সঙ্গে ক্যানিং এর বিধায়ক শওকত মোল্লার ঝামেলার খবর সামনে এসেছিল ৷ আরাবুল ইসলাম একাধিক বার শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, ভাঙড়ের রাজনীতিতে শওকত মোল্লার প্রভাব দিনকে দিন বেড়ে চলেছে ৷