নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন, বিপাকে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন ; হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুন, বিপাকে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন ; হলফনামা চাইল হাইকোর্ট
নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আগাম জামিন দিয়েছে বারাসত আদালত ৷ এনিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ৷
Published : December 16, 2025 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন খারিজের মামলায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ সমস্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তা খতিয়ে না-দেখে কীভাবে নিম্ন আদালতের বিচারক অভিযুক্তের আগাম জামিন মঞ্জুর করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি ৷
এই মামলায় আলিপুরদুয়ারের রাজগঞ্জের অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আগামী শুক্রবার তাঁর বক্তব্য হলফনামা দিয়ে আদালতে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷ আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, "সোনা লুট এবং খুনের ঘটনায় যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে অভিযুক্ত যে-ই হোন না কেন, এই ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ৷" এই মামলার পরবর্তী শুনানি 22 ডিসেম্বর ৷
গত 29 অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় বছর চল্লিশের স্বপন কামিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ ৷ তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে ৷ সল্টলেকের কাছে দত্তাবাদে তাঁর সোনার দোকান রয়েছে ৷ পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ 28 অক্টোবর স্বপনের দোকানে এসেছিলেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন ৷ স্বপনের দোকানে চুরির গয়না বিক্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি ৷
সেই চুরির তদন্তের সূত্রে দত্তবাদের দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপন এবং ওই বাড়ির মালিক গোবিন্দ বাগকে ৷ এর ঠিক পরদিন উদ্ধার হয় স্বপনের দেহ ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণ ও খুনের মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ ৷ এদিকে এর মধ্যে গত 27 নভেম্বর বারাসাত আদালতে আগাম জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত ৷ তাঁর এই আগাম জামিনে ক্ষোভ প্রকাশ করে নিহত ব্যবসায়ী স্বপন কামিলার পরিবার ৷
প্রশান্তর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে ভুল তথ্য দিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করার 'অভিযোগ' তোলে বিধাননগর কমিশনারেট ৷ পুলিশের অভিযোগ, বারাসাত আদালতে প্রশান্তর আইনজীবী দাবি করেছিলেন, খুনের দিন নিউটাউনের আবাসনে ছিল না বিডিও ৷ সেই সংক্রান্ত একটি রসিদও পেশ করেন তার আইনজীবী ৷ এদিকে পুলিশের দাবি, খুনের দিন ওই আবাসনেই ছিলেন অভিযুক্ত ৷ আদালতে ভুয়ো রসিদ দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশের কাছে বিডিওর উপস্থিতির ভিডিয়োগ্রাফি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
এই খুনের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়িচালক রাজু ঢালি ৷ পুলিশের দাবি অনুযায়ী, রাজু বেশ কিছু ভিডিয়ো রেকর্ড করেছিলেন ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলাকে মারধর করছেন প্রশান্ত বর্মন ৷ পরে বিমানে উত্তরবঙ্গে চলে যান বিডিও এবং পরদিনই কাজে যোগ দেন ৷ এই অবস্থায় বারাসত আদালতে পেশ করা রসিদ ভুয়ো বলে জানায় পুলিশ ৷ স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিনের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ আগাম জামিন মঞ্জুর খারিজের আবেদন জানায় পুলিশ ৷
এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সিডি দাখিল করা হয় ৷ রাজ্য সরকারি উল্লেখ করেন, পুলিশের কাছে ভিডিয়ো রেকর্ড রয়েছে, যেখানে খুন হওয়া স্বর্ণ ব্যবসায়ীর উপর প্রশান্ত অত্যাচার করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে ৷ গাড়িচালক রাজু ঢালি সেই ভিডিয়োটি তুলেছে ৷ ইতিমধ্যে চালককে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ৷ এরপর ক্ষুব্ধ বিচারপতি, প্রশান্ত বর্মনকে হলফনামা দিয়ে নিজের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেন ৷