আরজি কর মামলা, দেহ উদ্ধার থেকে দাহ পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি সিবিআই-কে খতিয়ে দেখার নির্দেশ হাইকোর্টের

আরজি কর মামলা, দেহ উদ্ধার থেকে দাহ পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি সিবিআই-কে খতিয়ে দেখার নির্দেশ হাইকোর্টের
আরজি করের নির্যাতিতার মামলায়, রাতে খাবার খাওয়া থেকে পরদিন দাহ পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ নতুন সিটকে একই নির্দেশ দিল বেঞ্চ ৷
Published : August 6, 2026 at 6:25 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: আরজি কর হাসপাতালের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের মামলার তদন্তে গঠিত নতুন বিশেষ তদন্তকারী দলের (সিট) উপর এখনই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে তদন্তে কী উঠে আসছে, তা জানতে চায় আদালত বলে বৃহস্পতিবার শুনানিতে উল্লেখ করল আদালতের বিশেষ বেঞ্চ ৷
এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী আদালতে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেন ৷ সেই রিপোর্ট দেখে ফের অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ ৷ গত 7 জুলাই এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে নতুন সিট ৷ তাই আপাতত তাদের তদন্তে সময় মঞ্জুর করেছে আদালত ৷ 28 অগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷ সেদিন সিবিআই সিট-এর (ফার্দার ইনভেস্টিগেটশন) পরবর্তী তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ কী কী বিষয় উঠে এল, তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ বেঞ্চ ৷
গত 21 মে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ নির্দেশ দেন, ঘটনার দিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন তাঁর শেষকৃত্য হওয়া পর্যন্ত- এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটেছিল, তা পুনরায় সিবিআই-কে তদন্ত করতে হবে ৷ এর জন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই ৷ পাশাপাশি পরিবারের তরফে যে অভিযোগগুলি তোলা হয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ এদিনও বেঞ্চ নতুন সিটকে সেই একই নির্দেশ দিল ৷
এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী আদালতে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেন ৷ পাশাপাশি তিনি আরও জানান, তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনে দিন চেস্ট ডিপার্টমেন্টে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের দাবি জানিয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার ৷ সেই অনুযায়ী একাধিক ডাক্তার, নার্স, আয়াদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷
এএসজি বলেন, "অভয়ার মা যেভাবে তদন্ত চাইছে, সিবিআই সেভাবে তদন্ত করছে ৷ তবে তদন্ত করার মতো অন্তত কিছু পাওয়া না-গেলে সেখানে তদন্ত করা সম্ভব নয় ৷ কিছু অন্তত ক্লু না-থাকলে তদন্ত করা সম্ভব নয় ৷" বিচারপতি শম্পা সরকার বলেন, "আদালত বলেওনি যে পোস্ট কার্ড টু পিলার তদন্ত করুন ৷ কিন্তু রেলিভেন্ট যা কিছু হতে পারে, সেগুলো তদন্ত করা প্রয়োজন ৷"
এদিনের শুনানিতে পরিবারের তরফে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু সিনহা রায় বলেন, "সিবিআইকে তদন্তে সহযোগিতা করতে পরিবার তিনটি সাপ্লিমেন্টারি হলফনামা দিয়েছে । ডাক্তার অজয় কুমার গুপ্তা মেডিক্যাল রিপোর্টে 19টি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এগুলো আমরা সিবিআইকে দিয়েছি ৷ সেই দিকগুলি দেখা হয়নি ৷"
এএসজি ধীরজ ত্রিবেদী অবশ্য জানান, নির্যাতিতার বাবা-মায়ের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে ৷ গত 8 জুলাই সিবিআই-এর নতুন টিম তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে ৷ বাবা-মায়ের বক্তব্যের ভিত্তিতে তদন্ত খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
এদিনও বিচারপতি শম্পা সরকার সিবিআই-এর তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা সমস্ত কিছু পুনরায় খতিয়ে দেখতে বলেছি ৷ তদন্তে নতুন কী পাওয়া গিয়েছে ? পুরনো রিপোর্ট তো আমরা আগেই দেখেছি ৷"
পরিবারের পক্ষে আইনজীবী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "আদালত গত 25 জুনের নির্দেশে জানিয়েছিল, আগের রাতের ডিনার থেকে পরদিন ক্রিমেশন পর্যন্ত যা হয়েছে, সেই ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখতে ৷ সেদিন রাতে যাঁদের সঙ্গে খাবার খেয়েছিল, তাঁদের তদন্তের মধ্যে আনা হয়েছে ? সেদিন রাতে চার জন ডাক্তারের সঙ্গে খাবার খেয়েছিলেন নির্যাতিতা ।" কিন্তু সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিকদের উপর এখনই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে না বলে উল্লেখ করেন দুই বিচারপতি ৷