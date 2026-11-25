রক্ষাকবচ পেলেন না, নন্দীগ্রামের কংগ্রেস নেতা মিলনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ হাইকোর্টের
Cal High Court Milan Pradhan Surrender: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ আদালত রক্ষাকবচ বাড়াল না ৷
Published : November 25, 2026 at 1:44 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: কংগ্রেস নেতা মিলন প্রধানের অন্তর্বতীকালীন জামিনের মেয়াদ আর বাড়াল না কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 27 নভেম্বরের মধ্যে তাঁকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ পরে অবশ্য তিনি আদালতে জামিনের আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ৷ তিনি নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছিলেন ৷
2007 সালের নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের মামলায় এর আগে 21 অক্টোবর মিলন প্রধানকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু 20 অক্টোবর পুজোর ছুটি চলাকালীন তাঁর তরফে আইনজীবীরা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ বিচারপতি পার্থপ্রতিম রায় 25 নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন ৷
বুধবার মামলাটি ফের শুনানির জন্য উঠলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ যখন শোনেন, মিলন এখনও আত্মসমর্পণ করেননি, তাতে তিনি কিছুটা অসন্তোষ ব্যক্ত করেন ৷ তখন বিচারপতি কংগ্রেস নেতাকে 27 নভেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন ৷
গত 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচন হয় ৷ তার ঠিক আগে গত 18 সেপ্টেম্বর 19 বছরের পুরনো মামলায় গ্রেফতার করা হয় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে । গত 29 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট মিলন প্রধানের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের নির্দেশ দেয় ৷ তবে, 21 অক্টোবর তাঁকে হলদিয়া চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ৷
মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে 2007 সালে মোট ছ'টি মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ তার মধ্যে দু'টি মামলা কাঁথি আদালতে ৷ আর চারটি মামলা হলদিয়া আদালতে রয়েছে ৷ এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ছিল ৷ তাতেই তাঁকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ৷ 7 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত ৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ 29 সেপ্টেম্বরের শুনানিতে নির্দেশে জানান, মিলন প্রধান নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ রাজ্য দেখাতে পারেনি 2007 সালের পর একটা মামলাতেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, তাই কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করছে ৷ তবে, 21 অক্টোবর হলদিয়া এসিজেএম আদালতে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে ৷