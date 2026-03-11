স্কুল থেকে ভিডিয়ো কলে বাবার সঙ্গে কথা বলবে কানাডার নাগরিক শিশু, নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল থেকে ভিডিয়ো কলে বাবার সঙ্গে কথা বলবে কানাডার নাগরিক শিশু, নির্দেশ হাইকোর্টের
শিশুর জন্ম হয়েছিল কানাডায় ৷ দাম্পত্য কলহের জেরে মা শিশুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন ৷ বাবা সন্তানের হেফাজত চেয়ে আদালতে দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
Published : March 11, 2026 at 2:09 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: বাবা থাকেন কানাডায় ৷ অশান্তির জেরে মা সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন ৷ কিন্তু সন্তান জন্মসূত্রে কানাডার নাগরিক ৷ বাবা শিশুকে ফেরত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ গত ডিসেম্বরে শিশুর ভবিষ্যতের দিকটি মাথায় রেখে বাবা-মাকে আলোচনা করে অশান্তি মিটিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে শিশুকে কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়ার ভাবনা-চিন্তা করছে আদালত ৷
প্রায় মাস দুয়েক বাদে মঙ্গলবার ফের মামলার শুনানি হয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির বেঞ্চে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা মেটানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ৷ কোনও ফল হয়নি ৷ তাই এবার কঠোর নির্দেশের পথে হাঁটবে হাইকোর্ট ৷ এর মধ্যে সন্তান তার স্কুল থেকে বাবার সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে কথা বলতে পারবে, নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ সেখানে মায়ের তরফে কেউ থাকবে না ৷
শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "বাবা-মা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে ৷ শিশুকে অশান্তিতে রাখবে ৷ সব থেকে ভালো শিশুটি কানাডায় ফিরে যাক ৷ কানাডায় গিয়ে থাকুক ৷ আদালতের কিছু করার নেই ৷ সে কানাডার নাগরিক ৷ তার পাসপোর্ট, ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে ৷ কানাডার আদালতের নির্দেশ রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে আমরা শিশুটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি ৷ শিশুটি কানাডায় গিয়ে থাকুক ৷"
মামলার প্রেক্ষাপট
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, 2014 সালে এই বাঙালির দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ৷ 2020 সালে কানাডায় ওই বাঙালি দম্পত্তির কন্যা সন্তানের জন্ম হয় ৷ বর্তমানে শিশুর বয়স পাঁচ বছর ৷ কানাডায় জন্ম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে শিশুটি সে দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে ৷ 2024 সালে কানাডায় একটি নামী স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয় ৷
এদিকে এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অবনতি হতে শুরু করে । 2025 বছরের জানুয়ারিতে শিশু কন্যাকে নিয়ে কানাডা থেকে কলকাতায় চলে আসেন স্ত্রী । স্বামী কানাডার নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েনে কানাডার আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাও দায়ের হয়েছে । স্ত্রীর অভিযোগ, স্বামী তাঁকে হেনস্থা করতেন ৷ তাছাড়া তিনি অন্য মহিলাদের প্রতি আসক্ত ৷ এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছয় ৷ পরে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন ৷
এই আবহে স্বামী তাঁর সন্তানের হেফাজত চেয়ে প্রথমে কানাডার আদালতে মামলা করেন ৷ সেই মামলায় কানাডার আদালতের বিচারপতি 1 সেপ্টেম্বরের মধ্যে শিশু-সহ মা'কে কানাডায় ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ পালন করেননি স্ত্রী ৷ এদিকে কন্যা সন্তানের পাসপোর্টের মেয়াদ 31 ডিসেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে শিশুটি কানাডায় যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেত, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা দায়ের করেছিলেন তার বাবা ৷ কন্যা সন্তানের হেফাজত চেয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
অভিযোগ, শিশুটিকে তার বাবার সঙ্গে নিয়মিত ফোনে কথা বলতে দেওয়া হয় না ৷ তাকে কানাডায় ফেরত পাঠাতে চায় না মা ৷
আদালতের নির্দেশ:
- শিশু তাঁর স্কুল থেকে সকাল 8টা থেকে 11.30 মিনিটের মধ্যে প্রতিদিন বাবার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলবে ৷ সেই সময় পরিবারের কেউ থাকতে পারবে না ৷ ভিডিয়ো কনফারেন্সে কথা বলার সময় শুধু স্কুলের অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকতে পারবেন ৷
- মাকে এক সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে তাঁর বক্তব্য জানাতে হবে ৷ এর তিন দিনের মধ্যে বাবা জবাবি হলফনামা দেবেন ৷
এরপর আদালত ঠিক করবে শিশু কানাডায় ফেরত যাবে কি না ৷ কারণ শিশু বর্তমানে কানাডার নাগরিক ৷ এর আগে গত ডিসেম্বরে আদালত স্পষ্ট করেছিল, বাবা-মায়ের অশান্তি নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় আদালত ৷ বাচ্চাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে এবং বাবা-মা যদি নিজেদের মধ্যে আপোস করে সমস্যার সমাধান করে, সেই সুযোগও দিয়েছিল হাইকোর্ট ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷