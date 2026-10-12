কুণালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নগরপালকে নির্দেশ হাইকোর্টের
Kunal Ghosh security: আইনজীবীরা আদালতে জানান, আগে কুণাল 'ওয়াই' শ্রেণির নিরাপত্তা পেতেন । পরে সেই নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
Published : October 12, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । নতুন করে যাতে কোনও গণ-আক্রমণের মুখে তাঁকে পড়তে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকেই । সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । একইসঙ্গে কুণালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলাটি ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি । ডিম ছোড়ার ঘটনা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার সঙ্গে একযোগে এই মামলার শুনানি হবে । পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ।
সোমবার আদালতে কুণাল ঘোষের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য ও অয়ন চক্রবর্তী । তাঁদের বক্তব্য, কুণালের উপর হামলার ঘটনাকে কেবল ডিম ছোড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা ঠিক নয় । তাঁদের দাবি, একাধিক ঘটনায় তিনি গণ-আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়েছে । আইনজীবীরা আদালতে জানান, আগে কুণাল 'ওয়াই' শ্রেণির নিরাপত্তা পেতেন । পরে সেই নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । বর্তমানে তাঁর সঙ্গে মাত্র দু'জন ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী বা পুলিশি নিরাপত্তাকর্মী থাকেন বলে আদালতে দাবি করা হয়েছে ।
কুণালের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর আইনজীবীরা আদালতে বলেন, দু'জন নিরাপত্তাকর্মীর পক্ষে তাঁর জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন । তাই পর্যাপ্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি পাইলট কারের ব্যবস্থাও প্রয়োজন । তাঁদের অভিযোগ, গত 15 জুন এবং 26 ও 27 সেপ্টেম্বর যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেগুলিকে নিছক ডিম ছোড়ার ঘটনা হিসেবে দেখা যায় না । বরং তাঁদের দাবি, ওই ঘটনাগুলির মধ্যে প্রাণে মারার চেষ্টার বিষয়ও রয়েছে ।
এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, কুণালের সঙ্গে দু'জন পুলিশকর্মী বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে গণ-আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটল ? নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা উপস্থিত থাকলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত ।
কুণালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলাটি এ বার ডিভিশন বেঞ্চে বিবেচিত হবে । ডিম ছোড়ার ঘটনা নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার সঙ্গে একই সময়ে এই মামলার শুনানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পরবর্তী শুনানিতে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে । তার ভিত্তিতে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ।