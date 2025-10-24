ভাটপাড়া গুলিকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের, অর্জুনকে সিংকে রক্ষাকবচ

ভাটপাড়া গুলিকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের, অর্জুনকে সিংকে রক্ষাকবচ
চলতি বছরের মার্চ মাসে ভাটপাড়ায় গুলি চলার ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এদিকে এই মামলায় স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ৷
Published : October 24, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: ভাটপাড়া গুলিকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার মুরলিধর শর্মার নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্ত হবে ৷
চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ দিকে গুলি-বোমার লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাটপাড়া ৷ নেতা অর্জুন সিংয়ের কার্যালয় মজদুর ভবনের সামনেই এই ঘটনা ঘটায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি ৷ এই ঘটনায় এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে দাবি করে অর্জুনের বিরুদ্ধেই হামলা ও গুলি চালানোর অভিযোগ তোলেন জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ।
এই বোমা-গুলি কাণ্ডে বিজেপি নেতা অর্জুনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে জগদ্দল থানার পুলিশ । এর মধ্যে আর্মস অ্যাক্টেও মামলা হয়েছিল প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে । গত 1 এপ্রিল অর্জুনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ান জারি করেছিল ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত ৷ সেই নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ৷ এদিন সেই মামলাতে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
এই ঘটনায় অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করার নির্দেশ না দিলেও আদালতে রক্ষাকবচ পেলেন ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা অর্জুন সিং ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে আগামী ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না ৷ ইতিমধ্যে তাঁকে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এছাড়া আরেকটি ঘটনায় পুলিশ অভিযোগ এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করছে না-বলে অভিযোগ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অর্জুন ৷ এদিন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, পুলিশের কাছে তিনি লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ এফআইআর দায়েরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ৷
গত 24 মার্চ গভীর রাতে অর্জুনের বাড়ির সামনে একটি পুজো মণ্ডপে বসেছিলেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক ৷ সেই সময় তাঁদের লক্ষ্য করে স্থানীয় কাউন্সিলরের ছেলে নমিত সিং ও তাঁর দলবল গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে বচসা শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে ৷ তার থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত ৷ যা পরবর্তীতে বড় আকার ধারণ করে ৷ এরপর বোমা ও গুলি চলতে থাকে ৷