আরজি কর মামলায় কার নির্দেশে এফআইআর দায়ের ? খড়দা থানার আইসিকে তলব হাইকোর্টের

আরজি কর মামলায় কার নির্দেশে এফআইআর দায়ের ? খড়দা থানার আইসিকে তলব হাইকোর্টের
RG Kar Rape Murder Case Hearing: আরজি কর মামলায় আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত করছে সিবিআই ৷ এদিকে পুলিশ পৃথক এফআইআর করে তদন্ত করছে ৷
Published : September 26, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: আরজি করের কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় এবার খড়দা থানার আইসিকে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শনিবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী 1 অক্টোবর বেলা 2টোর সময় খড়দা থানার আইসিকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷
আরজি করের মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ যেখানে সিবিআই তদন্তের তত্ত্বাবধান করছে, সেখানে 2024 সালের 9 অগস্ট ভোররাতের ঘটনায় পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করছে কীভাবে ? একই ঘটনায় দু'টি আলাদা তদন্তকারী সংস্থা কীভাবে তদন্ত করছে, সে বিষয়ে জানতে চায় আদালত ৷ সিবিআইকে নতুন করে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সেই মতো তদন্ত করছে এবং আদালতে রিপোর্ট দিচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
এই পরিস্থিতিতে গত 10 অগস্ট কার বা কাদের নির্দেশে খড়দা থানা নতুন করে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করছে, জানতে চেয়ে খড়দা থানার আইসিকে তলব করা হয়েছে ৷ ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায় কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে তারা ত পাশাপাশি
গত 10 অগস্ট খড়দা থানায় বিএনএস 329(3), 126(2), 351(2), 238, 301, 255, 61(2), 3(5) ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ উল্লেখ্য আরজি কর মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে অন্যান্যদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ গত 24 সেপ্টেম্বর শেষ যে শুনানি হয়, সেই নির্দেশের কপি কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি আইনজীবীদের সূত্রে খবর, নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "নির্যাতিতার বাবা-মাকে বন্দুক দিয়ে ভয় দেখিয়ে অভিযোগ তুলে নিতে বলা হয়েছে এবং সেই রিভালবার সিজ করা হয়েছে ৷"
দু'বছর আগে 9 অগস্ট সকালে আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে নির্যাতিতা চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ এরপর তড়িঘড়ি তাঁর দেহ সৎকার করে দেওয়া হয় ৷ এই নিয়ে বারবার অভিযোগ করেছেন নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা ৷ তাঁরা প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন ৷
গত 9 অগস্ট নির্যাতিতার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে হুড়োহুড়ি করে তরুণী চিকিৎসকের দেহ পোড়ানোর তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপরই উত্তর 24 পরগনার খড়দা থানায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে নতুন এফআইআর করেন নির্যাতিতার বাবা ৷ যদিও নির্যাতিতা তরুণীর পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ পরে নির্যাতিতা তরুণীর মা পানিহাটির বিধায়ক শুধু বলেন, "খড়দা থানায় নতুন একটি এফআইআর হয়েছে ৷ তার বেশি কিছু আমি বলব না।"