হাইকোর্টের নির্দেশে বাঁচার আশা, পারস্পরিক সম্মতিতে কিডনি দানের অনুমতি
মহকুমা শাসকের রিপোর্টে পারস্পরিক সম্মতি থাকা সত্ত্বেও কিডনি দানের অনুমতির আবেদন খারিজ করে দেয় স্বাস্থ্য দফতর ৷
Published : March 6, 2026 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের বাসিন্দা এক মহিলা ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের একবার বাঁচার আশা ফিরে পেলেন তিনি ৷ পারস্পরিক সম্মতিতে মহিলাকে কিডনি দানের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ ৷ এই নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরকে কিডনি গ্রহীতা এবং কিডনি দাতাকে ছাড়পত্র দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
প্রসঙ্গত, 2021 সাল থেকে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা ৷ সেই সময় থেকে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷ তবে, তাঁর পুরোপুরি সুস্থ হতে একমাত্র উপায় কিডনি প্রতিস্থাপন ৷ হাসপাতালের চিকিৎসক একথা জানানোর পর শুরু হয় কিডনি দাতার খোঁজ ৷
এরপরেই গতবছর নভেম্বর মাসে ওই মহিলার স্বামীর বন্ধু নৈহাটির বাসিন্দা এক যুবক তাঁকে কিডনি দানের অঙ্গীকার করেন ৷ কিন্তু, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় কিডনি দান করতে হলে স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি প্রয়োজন ৷ সেই মতো স্বাস্থ্য দফতরের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায় দু’পক্ষই ৷ আবেদনের প্রেক্ষিতে 2025 সালের 29 ডিসেম্বর উত্তর 24 পরগনা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের কাছে একটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠায় ৷
সেখানে বলা হয়, এই কিডনি দানের পিছনে কোনও আর্থিক লেনদেন আছে কি না, বা কোনোরকম বল প্রয়োগ হয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে হবে ৷ স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী রিপোর্টে মহকুমা শাসক রিপোর্টে জানান, কোনও বেআইনি আর্থিক লেনদেন হয়নি ৷ কিডনি দাতা এবং গ্রহীতা একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন ৷ তাঁরা একে অপরের পারিবারিক বন্ধু ৷ সেই জন্যই তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
এমনকি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বয়ানও দিয়েছিলেন কিডনি দাতা ৷ সেখানে তিনি বলেছিলেন, "দীর্ঘদিনের পারস্পরিক পরিচয় ও বন্ধুত্বের কারণে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে কিডনি দিতে চাই ৷ সম্পূর্ণ মানবিকতার খাতিরে তিনি কিডনি দিচ্ছি ৷ এখানে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়নি ৷"
কিডনি দাতার বয়ান ও মহকুমা শাসকের রিপোর্টের পরেও স্বাস্থ্য দফতর এ বছর 13 জানুয়ারি কিডনি দানের অনুমতির আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ এ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকও ডাকা হয় ৷ কিন্তু, তারপরেও অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় দু’পক্ষ ৷ জেলা স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে পারস্পরিক সম্মতিতে কিডনি দানের অনুমতি চেয়ে মামলা দায়ের করা হয় ৷
সেই মামলার শুনানিতে এ দিন বিচারপতি সব রিপোর্ট খতিয়ে দেখে বলেন, "রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কিসের ভিত্তিতে মামলাকারীর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের আবেদন বাতিল করেছে, তা স্পষ্ট নয় ৷ নৈহাটির বিজয়নগরের বাসিন্দা যুবককে অবিলম্বে কিডনি দানের অনুমতি দিতে হবে অসুস্থ ওই মহিলাকে ৷ যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি, তাই দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে স্বাস্থ্য দফতরের সচিবকে ৷"