কনস্টেবল নিয়োগ, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বর-সহ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

কনস্টেবল নিয়োগ, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বর-সহ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

আগামী 7 দিনের মধ্যে রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বর-সহ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর এবং নির্দিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণি উল্লেখ করে বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । আগামী 7 দিনের মধ্যে এই তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

মামলাকারীদের অভিযোগ, প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হলেও সেখানে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া নেই ৷ স্বচ্ছতার জন্য এই তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিক আদালত । সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ বিচারপতির।

আদালত সুত্রে জানা গিয়েছে, 2024 সালের রুল অনুযায়ী রাজ্য সরকার পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল । তারপর পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ গত বছর ডিসেম্বরে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের (6,0178) তালিকা প্রকাশ করা হয় ৷ তারপর উত্তীর্ণদের শারীরিক মাপজোক ও দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয় ৷

মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী অনিন্দ্য লাহিড়ী বলেন, "প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হলেও সেখানে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ বিশেষত তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর এবং কে কোনও শ্রেণি থেকে সুযোগ পেয়েছেন সেটা জানানো হয়নি ৷ ফলে মামলাকারীদের মনে হচ্ছে, এখানে স্বচ্ছতার অভাব ঘটতে পারে।"

অন্যদিকে, রাজ্যের আইনজীবী অমল কুমার সেনের বক্তব্য, নিয়োগের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগে প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করা হলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন করে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে ৷ অকৃতকার্য প্রার্থীরা নানান দাবি-দাওয়া জানাতে পারেন। সবগুলোকে মান্যতা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানান, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করতে সমস্যা কোথায় ?

রাজ্যের আইনজীবী জানান, রুল সেই অনুমতি দেয় না। তারপরই বিচারপতি ভট্টাচার্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন 7 দিনের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য-সহ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ প্রার্থীরা যদি নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না-পারেন তাহলে তাঁরা বাদ যাবে ৷ কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ হয়, সেদিকে তাকিয়ে এই তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷

2024 সালের 5 মার্চ, রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় ৷ এরপর PET (Physical Efficiency Test), PMT (Physical Measurement Test) এবং ইন্টারভিউর জন্য 6 হাজার 178 জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল । কিন্তু তালিকা অস্বচ্ছ দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন একাধিক প্রার্থী।

