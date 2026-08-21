'স্কুলের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়', শর্তসাপেক্ষে জনগণনার কাজ করবেন শিক্ষকরা; নির্দেশ হাইকোর্টের

'স্কুলের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়', শর্তসাপেক্ষে জনগণনার কাজ করবেন শিক্ষকরা; নির্দেশ হাইকোর্টের
জনগণনার কাজে শিক্ষকদের নিযুক্ত করা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে একাধিক শিক্ষক সংগঠন ৷ আদালত একাধিক শর্ত মেনে জনগণনার কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷
Published : August 21, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: জনগণনার কাজে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে ৷ কিন্তু মানতে হবে বেশ কিছু শর্ত ৷ শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নিযুক্ত করা নিয়ে একাধিক শিক্ষক সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার শিক্ষক সংগঠনের দায়ের করা মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
আদালতের শর্ত
শিক্ষককে জনগণনার কাজে নিযুক্ত করা হলে সেনসাস ডিরেক্টরকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষককে তা আগে জানাতে হবে ৷ প্রধান শিক্ষক ওই শিক্ষককে জনগণনার কাজে নিযুক্ত করার আগে খতিয়ে দেখবেন স্কুলের পঠন-পাঠন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ৷ বিকল্প শিক্ষককে স্কুলের কাজের দায়িত্ব দিতে হবে ৷
পাশাপাশি কোনও শিক্ষককে যদি এই কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তাকে আগে থেকে জানাতে হবে কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত তিনি এই কাজ করবেন ৷
যে সময় তিনি জনগণনার কাজ করবেন সেই সময়কে 'অনডিউটি' হিসাবে বিবেচনা করতে হবে ৷
কোনও শিক্ষককে একবার যদি সেনশাস কর্তৃপক্ষ ও স্কুল এই দায়িত্ব দেয়, তাহলে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করতে পারবেন না ৷
উল্লেখ্য, 19 তারিখে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে জানায়, শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করা বাধ্যতামূলক নয় ৷ তাঁরা হয় স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করবেন অথবা জনগণনার কাজ করবেন ৷ জনগণনার কাজে কোনও বাধ্যবাধ্যকতা নেই ৷ পাশাপাশি আগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে সরকার ৷ সেখানে শিক্ষকদের 'অনুরোধ' করা হয়েছে জনগণনার কাজ করতে ৷
যদিও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের এই বক্তব্যে সন্তষ্ট হননি ৷ তিনি বলেন, "জনগণনার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যদি শিক্ষককে আগেই জনগণনার কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে ? ঠিক কী করতে চাইছে জনগণনা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার ? আদালতের কাছে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট নয় । আদালত আপাতত এই মামলার রায়দান স্থগিত রাখছে ৷ পরে মামলার রায় দেবে ৷"
শিক্ষকদের মূল আপত্তির জায়গা ছিল তাঁদের যেভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে বলা হচ্ছে, তা অযৌক্তিক ৷ পরিষ্কার কোনও নির্দেশিকা নেই ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷