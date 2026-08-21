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'স্কুলের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়', শর্তসাপেক্ষে জনগণনার কাজ করবেন শিক্ষকরা; নির্দেশ হাইকোর্টের

জনগণনার কাজে শিক্ষকদের নিযুক্ত করা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে একাধিক শিক্ষক সংগঠন ৷ আদালত একাধিক শর্ত মেনে জনগণনার কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 4:52 PM IST

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কলকাতা, 21 অগস্ট: জনগণনার কাজে শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে ৷ কিন্তু মানতে হবে বেশ কিছু শর্ত ৷ শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নিযুক্ত করা নিয়ে একাধিক শিক্ষক সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার শিক্ষক সংগঠনের দায়ের করা মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷

আদালতের শর্ত

শিক্ষককে জনগণনার কাজে নিযুক্ত করা হলে সেনসাস ডিরেক্টরকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষককে তা আগে জানাতে হবে ৷ প্রধান শিক্ষক ওই শিক্ষককে জনগণনার কাজে নিযুক্ত করার আগে খতিয়ে দেখবেন স্কুলের পঠন-পাঠন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ৷ বিকল্প শিক্ষককে স্কুলের কাজের দায়িত্ব দিতে হবে ৷

জণগণনার কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ করা নিয়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি কোনও শিক্ষককে যদি এই কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে তাকে আগে থেকে জানাতে হবে কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত তিনি এই কাজ করবেন ৷

যে সময় তিনি জনগণনার কাজ করবেন সেই সময়কে 'অনডিউটি' হিসাবে বিবেচনা করতে হবে ৷

কোনও শিক্ষককে একবার যদি সেনশাস কর্তৃপক্ষ ও স্কুল এই দায়িত্ব দেয়, তাহলে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করতে পারবেন না ৷

উল্লেখ্য, 19 তারিখে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে জানায়, শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করা বাধ্যতামূলক নয় ৷ তাঁরা হয় স্কুলে পড়ানোর দায়িত্ব পালন করবেন অথবা জনগণনার কাজ করবেন ৷ জনগণনার কাজে কোনও বাধ্যবাধ্যকতা নেই ৷ পাশাপাশি আগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে সরকার ৷ সেখানে শিক্ষকদের 'অনুরোধ' করা হয়েছে জনগণনার কাজ করতে ৷

যদিও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের এই বক্তব্যে সন্তষ্ট হননি ৷ তিনি বলেন, "জনগণনার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যদি শিক্ষককে আগেই জনগণনার কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে ? ঠিক কী করতে চাইছে জনগণনা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার ? আদালতের কাছে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট নয় । আদালত আপাতত এই মামলার রায়দান স্থগিত রাখছে ৷ পরে মামলার রায় দেবে ৷"

শিক্ষকদের মূল আপত্তির জায়গা ছিল তাঁদের যেভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে বলা হচ্ছে, তা অযৌক্তিক ৷ পরিষ্কার কোনও নির্দেশিকা নেই ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷

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GOVT TEACHERS CENSUS DUTY
HIGH COURT CENSUS DUTY
SCHOOL TEACHERS CENSUS DUTY
জনগণনার কাজে সরকারি শিক্ষক
GOVT SCHOOL TEACHER CENSUS DUTY

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