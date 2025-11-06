রাজ্যে SIR নিয়ে মামলায় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যে SIR নিয়ে মামলায় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের
রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৷
কলকাতা, 6 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে সারা রাজ্যে ৷ এদিকে এই প্রক্রিয়া (SIR) নিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় নির্বাচন কমিশনকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 10 দিনের মধ্যে কমিশনকে কলকাতা হাইকোর্টে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 19 নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ৷
গত 27 অক্টোবর সন্ধ্যায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ পরদিন, 28 তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয় ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ এরপর 4 নভেম্বর থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ করছেন বুথ স্তরের আধিকারিক বা বিএলওরা ৷ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বুথ স্তরের এজেন্ট বা বিএলএ-রা ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী 7 ফেব্রুয়ারি ৷
এত অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা নিয়ে রাজনৈতিক থেকে সাধারণ জনমানস- সর্বত্র প্রশ্ন ওঠে ৷ গত 31 অক্টোবর এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানো-সহ একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷ আবেদনকারী বাম শিবিরের আইনজীবী পিন্টু কারার ৷
এদিন মামলাকারীর পক্ষে সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিএলও-দের প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় হুমকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে ৷ একাধিক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ৷ পাশাপাশি বিহারের পর এ রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে ৷ দু'টি রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ৷" নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী জানান, বিহার এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একাধিক নির্দেশ দিয়েছে ৷ সেগুলিই কমিশন অনুসরণ করছে ৷ মামলাকারীরা চাইলে সেই মামলায় যুক্ত হতে পারেন ৷ তিনি আরও জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া 2002 সালের পর ফের 2025 সালে করা হচ্ছে ৷ তার সঙ্গে নতুন ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷
এই সময় আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি বিহার এসআইআর সংক্রান্ত মামলায় একটি আবেদন করেছিলেন ৷ মামলাকারী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "2002 সালের এসআইআর লিস্ট ডেড লিস্ট, বেস ডেটা 2025 সালের ভিত্তিতে করা হোক ৷ আমরা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছি না ৷"