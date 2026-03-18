কোন বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে রাজ্যে SIR, নির্বাচন কমিশনকে জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের
কী কারণে রাজ্যজুড়ে SIR প্রক্রিয়া ? অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে কী নথি আছে ? তথ্যের অধিকার আইনে তা জানতে চেয়েছে মামলাকারী ৷
Published : March 18, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া করা হয়েছে ? নির্বাচন কমিশনের অধীনস্থ আধিকারিককে সেই তথ্য আগামী সাতদিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই সংক্রান্ত দায়ের হওয়া একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন ৷
মামলাকারী অর্ক মাইতির বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে রাজ্যজুড়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে ৷ এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের উদ্দেশ্য বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা ৷ তালিকায় থাকা অনুপ্রবেশকারী, মৃত ভোটারদের নাম বাতিল করে বাদ দেওয়া ৷
এই আবেদনে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে নিশ্চয় তথ্য আছে কে অনুপ্রবেশকারী, কোন বিদেশির নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে ৷ তাই মামলাকারী তথ্যের অধিকার আইনে (আরটিআই) নির্বাচন কমিশনের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন ৷ আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কোন সার্কুলারের ভিত্তিতে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে এবং যে নথিতে অনুপ্রবেশকারীদের তথ্য রয়েছে, তা আবেদনকারীকে দেওয়া হোক ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন, "কোনও কারণ না-দেখিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া করছে নির্বাচন কমিশন, যা আইন-বিরুদ্ধ ৷ আমরা আরটিআই করে জানতে চেয়েছিলাম, কোন আইনের বুনিয়াদে নির্বাচন কমিশন এটা করছে ? বিদেশিদের কোন তথ্যের ভিত্তিতে আপনাকে এসআইআর করতে হচ্ছে ? ভারতীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার আছে ৷ তাহলে নিশ্চয় কমিশনের কাছে এমন কোনও তথ্য আছে, যার ভিত্তিতে কমিশন মনে করছে ভারতীয় নাগরিকদের বাইরে বিদেশি নাগরিকরাও আছেন, যাঁরা নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনাদেশ পাল্টে দিতে পারেন ৷ নির্বাচন কমিশন স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষকে এই কারণ জানায়নি ৷ তাই আমরা আরটিআই করে তা জানতে চেয়েছিলাম ৷ কোন সার্কুলারের ভিত্তিতে এসব করা হচ্ছে ? নির্বাচন কমিশন সেই তথ্য দেয়নি ৷"
আইনজীবী আরও বলেন, "অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের আওতায় কর্মরত সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (সিপিআইও)-কে নির্দেশ দেয়, সাতদিনের মধ্যে এই তথ্য দিতে হবে ৷ কিন্তু তাঁরা তা দেয়নি ৷ তাই আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হই ৷ আজ আদালত কমিশনের সিপিআইও-কে সাত দিনের মধ্যে এই তথ্য আমাদের দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷"
আইনজীবী শামিম আহমেদের স্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা আশা করছি, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে তারা তথ্য জানাবে ৷ এর আগে 9 ফেব্রুয়ারি অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছিল, সাত দিনের মধ্যে উত্তর না-দিলে কমিশনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ তার পরেও দেওয়া হয়নি ৷"
গত বছরের 4 নভেম্বর রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয় ৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ৷ কয়েক লক্ষ নাম এখনও বিচারাধীন ৷ এদিকে 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যে দু'দফায় বিধানসভা ভোট হবে ৷ আগামী শুক্র-শনিবার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷