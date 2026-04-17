অধ্যাপকদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসাবে কেন নিযুক্ত করা হচ্ছে, এর কোনও কারণ নির্বাচন কমিশন দেখাতে পারেনি ৷ তাই কমিশনের আবেদন খারিজ করল হাইকোর্ট ৷
Published : April 17, 2026 at 1:01 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: কলেজের অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সহকারী অধ্যাপকদের কোনও কারণ না-দেখিয়ে ভোটের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিও খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট ৷
শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশে জানিয়েছেন, আদালত একাধিকবার নির্বাচন কমিশনকে নথি পেশ করার নির্দেশ দিলেও তারা কেন অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই অধ্যাপকদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করেছে, পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷ তাই কমিশনের এই নির্দেশ খারিজ করা হচ্ছে ৷ তবে যে সমস্ত অধ্যাপকরা এই দায়িত্ব পালন করতে চান, তাঁরা করতেই পারেন ৷ বিশেষত যাঁদের ট্রেনিং সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বক্তব্য, তাঁদের বেতন ও পদের কথা মাথায় রেখে যদি তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলেই তাঁদের ভোটের কাজে নিযুক্ত করা যাবে ৷ আদালতের বক্তব্য, কোন কারণে কলেজের অধ্যাপকদের বুথে পাঠানো হচ্ছে, সেই ব্যাপারে বারংবার কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু তারা সদুত্তর দিতে পারেনি ৷ এই অবস্থায় কলেজের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি খারিজ করা হল ৷
গতকাল শুনানিতে বিচারপতি কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন কী এমন জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যে কলেজের অধ্যাপকদের এই কাজে নিযুক্ত করতে হল ? এদিন আদালতে কমিশনের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, "90 হাজার বুথ রয়েছে ৷ সেই মতো 90 হাজার প্রিসাইডিং অফিসার প্রস্তুত করতে হবে ৷"
সওয়াল-জবাব
তিনি আরও বলেন, "19 মার্চ অধ্যাপকদের পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তারপর 9 এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের হয়েছে ৷ মামলায় আবেদন করা হয়েছে, অধ্যাপকদের পে স্কেল অনুযায়ী দায়িত্ব দেওয়া উচিত ৷ প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পোলিং অফিসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৷ আর এত দেরি করেই বা মামলা দায়ের করা হল কেন ?" বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, "কিন্তু আপনারাও কর্তৃপক্ষের থেকে বিস্তারিত তথ্য, কার কত বেতন, সেসব না-দেখে পোলিং অফিসারের দায়িত্ব দেন কেন ?"
অধ্যাপকদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, আইন অনুয়ায়ী অধ্যাপকদের ভোটের কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায় ৷ কিন্তু পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া যায় না ৷
পাল্টা নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, "পোলিং অফিসারদের মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব সব থেকে উপরে । এর আগে লোকসভা নির্বাচনেও কলেজের অধ্যাপকদের কেউ কেউ এই দায়িত্ব পালন করেছেন ৷
বলা হচ্ছে, সেক্টর অফিসারদের থেকেও নিচু পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তাঁরা আলাদা রকম দায়িত্ব পালন করেন ৷ তাঁদের কাজটা মোটেও উচ্চতর কাজ এরকম কিছু নয় ৷"
বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বক্তব্য, "কিন্তু কী এমন জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হল যে অধ্যাপকদের পোলিং এর কাজে নিযুক্ত করতে হল ? সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না ৷"
আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, "নির্বাচন কমিশনের কাছে এর পক্ষে কোনও যুক্তি নেই ৷ সেই জন্য তারা কোনও উত্তর দিতে পারছে না ৷ 2010 সালের সার্কুলার অনুয়ায়ী অধ্যাপকদের পোলিং-এর কাজে নিযুক্ত করা যায় না ৷ চলতি নির্বাচনে এদের নিযুক্ত করার কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই ৷ নির্বাচন কমিশনের হাতে পর্যাপ্ত রিজার্ভ অফিসার রয়েছে ৷ নির্বাচনে সমস্যা হওয়ার কথাই নয় ৷"
কমিশনের আইনজীবী আবার জানান, রাজ্যে 90 হাজার বুথ রয়েছে ৷ পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে ৷ 2023 সালের 7 জুনের একটি সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তিনি গ্রুপ A আধিকারিককেও নিযুক্ত করতে পারেন ৷ 90 হাজার বুথে ভোট গ্রহণ করতে হবে ৷ সেই জন্য চলতি বছরে সবকিছু (বিশেষত কে কত বেতন পেয়ে থাকেন তা দেখা) খতিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি ৷