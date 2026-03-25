সমস্ত বুথে নিরাপত্তা-জল ও অন্যান্য ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কমিশনকে নির্দেশ হাইকোর্টের
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, সুরক্ষা, পানীয় জল সহ অন্যান্য ব্যাবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে- হাইকোর্ট
Published : March 25, 2026 at 1:14 PM IST
কলকাতা, 25 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত বুথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, পানীয় জল, শৌচায়লয়ের মতো সুবিধা যাতে পর্যাপ্ত থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে । ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
তবে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, নিরাপত্তা, সুরক্ষা-সহ অন্যান্য বিষয় সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রের, নাকি রাজ্যের এজেন্সি নিযুক্ত করা প্রয়োজন, তা ঠিক করে দিতে পারেন না মামলাকারী । এই দায়িত্ব কমিশনের উপর দিয়ে মামলাটির নিষ্পত্তি করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ।
এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানিয়েছিলেন, ম্যাকিনটোস বার্ন সংস্থা কাজ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরকে বুথের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয় পর্যাপ্ত রয়েছে কি না তা দেখার দায়িত্ব দিয়েছিল রাজ্য । কিন্তু নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় NBCC নামে একটি এজেন্সিকে এই কাজে নিযুক্ত করে । কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন আদালতে জানায়, কমিশনের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য তারা পদক্ষেপ করতে পারে । ফলে তারা NBCC-কে নিযুক্ত করে ভুল কিছু করেনি ।
এ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এদিন বলেন, "আদালত এই জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছে, মামলাকারীর কোনও অধিকার নেই যে কোন এজেন্সি সেই নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় কাজ করবে তা ঠিক করার । আদালত দেখতে চায় ভোটাররা ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা বুথে পাচ্ছে কি না ।
নির্বাচন কমিশন দেখবে ভোটারদের জন্য বুথের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা-সহ অন্যান্য বিষয় পর্যাপ্ত আছে কি না ।"
উল্লেখ্য, মামলাকারী বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন, সমস্ত বুথের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ভোটদাতাদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আছে কি না সেটা সুনিশ্চিত করা হোক । প্রয়োজনে কেন্দ্রকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হোক । কারণ এই কাজ দেখার দায়িত্ব ছিল ম্যাকিনটোস বার্ন নামক একটি সংস্থার হাতে । গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের অর্থ দফতরের পরামর্শে তারা সেই কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছে । মামলার শুনানি চলাকালীন নির্বাচন কমিশন NBCC নামক সংস্থাকে নিযুক্ত করে এই কাজে । তবে মামলাকারীর সেই আবেদন মানতে চায়নি আদালত ৷