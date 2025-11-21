স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস ! বিস্মিত বিচারপতি, রিপোর্ট তলব আদালতের
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৷
Published : November 21, 2025 at 7:40 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 নভেম্বর: স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ যদিও তার সত্যতা যাচাই করে দেখেনি ইটিভি ভারত ৷
জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় স্কুলটির পরিচালন সমিতির সভাপতিও ৷ তাঁকে অবিলম্বে অপসারণের নির্দেশ দিক আদালত ৷ এই আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস ৷ পাশাপাশি এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক বলেও আবেদন সুতপার আইনজীবী উদয় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ৷
শুক্রবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় ৷ এই অভিযোগ পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ ৷ তিনি এই মামলায় জেলা স্কুল পরিদর্শক-এর (DI) রিপোর্ট তলব করেছেন ৷ গত 13 নভেম্বর এই ঘটনার যে ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে, তার সত্যতা জানতেই রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ৷ আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
ঘটনাটি চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ৷ 4 জানুয়ারি জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ ওই দিন পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ অনুষ্ঠান শেষে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতিকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যান প্রধান শিক্ষিকা ৷ সেখানেই তাঁকে কান ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে অন্যান্য শিক্ষিকারা কিছু জানতেন না ৷ আচমকাই ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে এবং বিষয়টি জানাজানি হয় ৷ গত 12 নভেম্বর জলপাইগুড়ি নাগরিক সংসদের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করা হয়েছিল ৷ তার আগেই অবশ্য প্রধান শিক্ষিকা নিজে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷
প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য
প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস বলেন, "ঘটনাটি চলতি বছরের 4 জানুয়ারির ৷ আমি ভিডিয়ো ফুটেজ-সহ ঘটনার লিখিত অভিযোগ শিক্ষা দফতরে পাঠিয়েছিলাম ৷ কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি । এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত কিছু বলব না, কারণ আমি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছি ৷" এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই প্রসঙ্গে সুতপা বলেন, "আমি বিরোধী দলনেতাকে কোনও ফুটেজ দিইনি ৷ আমি পেন ড্রাইভে করে শুধু শিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত সংশ্লিষ্ট দফতরকে ভিডিয়ো ফুটেজ দিয়েছিলাম ৷ সেখান থেকে কীভাবে বিরোধী দলনেতার কাছে গেল জানি না ৷"
ওই দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় এসে কমন রুমে বেশ কয়েকজন শিক্ষিকাকে ডেকে নিয়ে যান ৷ আমাকেও ডাকা হয় ৷ এরপর আমাকে সেখানে অপদস্ত করা হয় ৷ আমি বেরিয়ে আসি ৷ তিনি এরপর আমার ঘরে আসেন ৷ সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকেও ডাকেন ৷ অনৈতিক কাজ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন আমাদের ৷ অন্য শিক্ষিকাদের আমার বিরুদ্ধে একজোট করতে শুরু করেন ৷ আমাকে কান ধরে ওঠবস করতে বলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷ সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে পা ধরে বসিয়ে রাখেন ৷ আমাদেরকে মিড ডে মিলে কারচুপির অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেবেন বলে হুমকিও দিতে থাকেন ৷"