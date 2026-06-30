তৃণমূল নেতাদের ডিম-হামলায় পুলিশ কী করেছে ? ডিজিপি-সিপিকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

তৃণমূল নেতাদের ডিম-হামলায় পুলিশ কী করেছে ? ডিজিপি-সিপিকে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাধারণ নেতা-কর্মীদের ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটছে ৷
Published : June 30, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: তৃণমূলের নেতা কর্মীদের নিশানা করে ডিম ছুড়ে হামলার ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছে ? এই ধরনের ঘটনায় কতগুলি এফআইআর দায়ের হয়েছে ? রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
ডিম ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে রাজ্যের ডিজিপি ও পুলিশ কমিশনারকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ এই নির্দেশ রাজ্যের সব থানাকে মেনে চলতে হবে ৷ মঙ্গলবার এই ডিম থেরাপির মামলায় রাজ্যকে হলফনামা-সহ কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানি 20 জুলাই ৷
এদিনের শুনানিতে সওয়াল-জবাব:
- অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার: রাজ্য এগুলো মোটেও সমর্থন করে না ৷ যেখানে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হচ্ছে সেখানে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করবে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ দুসপ্তাহ সময় দেওয়া হোক ৷ পুলিশ কী পদক্ষেপ করছে তা জানাবে রাজ্য ৷
- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী: এটা শুধু ব্যবস্থা নেওয়ার নয়, সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ব্যাপার ৷
- বিচারপতি পার্থ চট্টোপাধ্যায়: প্রত্যেকের মানবাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে ৷ এর অন্যথা যেন না হয় ৷
- আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: পুলিশ মদত দিচ্ছে ৷ মব লিঞ্চিং-এ পুলিশ উৎসাহ দিচ্ছে ৷ অবিলম্বে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হোক ৷ নাহলে পুলিশ পদক্ষেপ করবে না ৷ কারণ রাজ্যের মন্ত্রী ডিম ছুড়তে বলছে ৷ বিধায়কের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালানো হচ্ছে ৷ আমরা ভিডিয়ো ও ছবি দিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দেব ৷
- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী: আমরা রাজ্যকে নির্দেশ দেব ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় ৷
- আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: হাফ প্যান্ট পরিয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে ৷ তারপর আদালত কী মনে করে, রাজ্যে আইনের শাসন আছে ?
- এএজি রাজদীপ মজুমদার: যতক্ষণ না অভিযোগ দায়ের হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের পক্ষে পদক্ষেপ করা সম্ভব নয় ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের সুরক্ষা দিচ্ছে ৷ তা সত্ত্বেও বিক্ষুব্ধ জনতা এসব করছে ৷
- ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী: পুলিশের কমিশনারের হাতে কোনও গাইডলাইন না-থাকলে তো এগুলো চলতেই থাকবে ৷ পুলিশ কমিশনারকে আমরা নির্দেশ দেব, সমস্ত থানার জন্য গাইডলাইন করে দিতে হবে, যাতে পুলিশ সেভাবেই পদক্ষেপ করে ৷
- আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়: সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তো এয়ারপোর্ট ৷ সেখান থেকে কেউ বেরলেই ঘিরে ধরে ডিম ছোড়া হচ্ছে, কটূক্তি করা হচ্ছে ৷
গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয় ও 9 মে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূলের নেতানেত্রীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এই হামলা থেকে বাদ যাননি স্বয়ং তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
এই ঘটনা দানিশ ফারুকি নামে এক আইনজীবী আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁর করা মামলার শুনানি হয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চ।