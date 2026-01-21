দার্জিলিং জেলায় কোনও বেআইনি নির্মাণ নয়, কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

দার্জিলিং জেলায় কোনও বেআইনি নির্মাণ নয়, কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
গত বছর একাধিকবার ধস নেমেছে শৈলশহর দার্জিলিংয়ে ৷ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড় ৷ ইতিমধ্যে পাহাড় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে সতর্ক করেছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা ৷
Published : January 21, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: দার্জিলিং জেলায় কোনও বেআইনি নির্মাণ করা চলবে না, কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ দার্জিলিং জেলায় পুরসভা 50টি বাড়ি বেআইনি বলে চিহ্নিত করেছে ৷ কিন্তু এখনও তা ভাঙা হচ্ছে না, এই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে ৷ সেই মামলায় বুধবার দার্জিলিং পুরসভা আদালতে আশ্বাস দিয়েছে, কোনও বেআইনি নির্মাণ নতুন করে যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে ৷
আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ মামলাকারী চন্দ্রাণী সিনহার বক্তব্য, দার্জিলিং শহরকে পাহাড়ের রানি বলা হয় ৷ অতীতে বার বার বন্যা ও ধসের কবলে পড়েছে শৈলরানি ৷ একটু বেশি বৃষ্টি হলেই পাহাড়ের মাটি ভাঙতে শুরু করে ৷ এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও অবাধে বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি দার্জিলিং নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা ৷ সারা দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (Bureau of Indian Standards- BIS)। প্রধানত ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী কাঠামোর নকশার মানদণ্ডের উপর (Design Earthquake hazard and criteria for earthquake resistant design of structures) সপ্তম পর্যবেক্ষণের পর ওই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ।
এই রিপোর্ট অনুযায়ী, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং সিকিম- এককথায় কাশ্মীরের একাংশ থেকে অরুণাচল প্রদেশ হয়ে মায়ানমার পর্যন্ত সিংহভাগ অংশই অতি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । এই রিপোর্টটি দেখার পরই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদ থেকে বিজ্ঞানীরা । কারণ, আগের থেকেও বর্তমানে পাহাড়ে আরও বেশি ভূমিকম্প হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে ৷ ফলে এখন থেকেই কেন্দ্র থেকে রাজ্য, প্রশাসন হোক কিংবা সাধারণ মানুষ; সকলকে সতর্ক হতে বলেছেন তাঁরা ৷ না-হলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও ঋষব আহমেদ খান বলেন, "দার্জিলিং যে ভাবে ধসের কবলে পড়ছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি । তারপরও পাহাড়কে রক্ষা করার ব্যাপারে পুরসভা উদ্যোগ নিচ্ছে না ৷ পুরসভা বেআইনি বাড়ি চিহ্নিত করেও তা ভাঙার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি ৷ হিমলায়ে ধস নামলে দার্জিলিংয়ে তার বড় প্রভাব পড়বে ৷ আর উত্তরবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা যাঁরা দক্ষিণবঙ্গে রয়েছি, তাঁদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে যাবে । কলকাতা হাইকোর্ট একটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে ।পুরসভার থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ৷"
কয়েকমাস আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেও দার্জিলিং পুরসভা সেই নির্দেশ এখনও পালন করেনি ৷ উল্টে রমরমিয়ে চলছে বেআইনি নির্মাণ ৷ মামলাকারী তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, 1968 সালে প্রবল বৃষ্টির ফলে প্রায় এক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এরপর 1975, 1980 ও 1991 সালেও বন্যা হয়েছে ৷ 2011 সালে ভূমিকম্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দার্জিলিং ৷ 2024 সালে 83টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে ৷ এরপর গত বছর 4 ও 5 অক্টোবর বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শহর ৷ তারপরও স্থানীয় প্রশাসনের টনক নড়েনি ৷
এদিন মামলার শুনানিতে দার্জিলিং পুরসভার পক্ষের আইনজীবী আদালতে জানান, পুরসভা নজর রাখছে যাতে নতুন করে কোনও বেআইনি নির্মাণ না গড়ে উঠে ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ দু'সুপ্তাহের মধ্যে পুরসভাকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ এর দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেবে মামলাকারীরা ৷ চার সপ্তাহ পরে ফের এই মামলার শুনানি ৷