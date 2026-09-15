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বারুইপুর এনকাউন্টার মামলায় রাজ্যকে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

Cal High Court on Baruipur Encounter Case: বারুইপুর এনকাউন্টার মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করুন রাজ্যকে বললো কলকাতা হাইকোর্ট

Baruipur Encounter PIL Case
বারুইপুর এনকাউন্টার মামলার তদন্ত করছে সিআইডি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 2:47 PM IST

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কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: বারুইপুর এনকাউন্টার মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করতে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে অন্যতম অভিযুক্তের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় আদালতে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ৷

মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের আইনজীবীকে বলেন, "বারুইপুর এনকাউন্টার মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করুন ৷ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, অনেক দিন হয়ে গিয়েছে, আদালত আশা করছে আগামী শুনানির মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে ৷"

গত 5 জুলাই বারুইপুরের সূর্যপুরে একটি পুকুর থেকে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয় ৷ অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনার জেরে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় একজনের ৷ পরে ক্রাইম সিনের পুনর্নির্মাণের সময় এক অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল পুলিশের গুলিতে গুরুতর জখম হন এবং তার মৃত্যু হয় ৷

পুলিশের দাবি, 7 জুলাই, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল ৷ সেই সময় পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে প্রভাস ৷ শুধু তাই নয়, এক রাউন্ড গুলিও চালায় সে ৷ তখন পুলিশের পাল্টা গুলিতে গুরুতর আহত হয় প্রভাস ৷ তাকে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

পুলিশের আরও দাবি, অভিযুক্ত হঠাৎই তাদের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে সতর্ক করা হলেও সে না-থামায় বাধ্য হয়ে গুলি চালানো হয়। ঠিক কীভাবে এই ঘটনা ঘটল সে ব্যাপারে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷

নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের পাশাপাশি পুলিশি এনকাউন্টারে অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু- এই দুটি ঘটনারই তদন্ত করছে সিআইডি ৷ পুলিশি এনকাউন্টার নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ মামলাগুলিতে আদালতের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল ৷

এই মামলায় আদালত আপাতত মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথি সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ তিন সপ্তাহের মধ্যে সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ তিন সপ্তাহ পরে ফের শুনানি এই মামলার ৷

এদিন শুনানিতে রাজ্যের তরফে তদন্ত সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে আদালতে ৷ রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানান, এই রিপোর্ট অত্যন্ত গোপনীয় ৷ তদন্তের স্বার্থে যেন কোনও ভাবেই রিপোর্ট বাইরে না-প্রকাশ করা হয় ৷

পাল্টা মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী পার্থ সারথি সেনগুপ্ত বলেন, "এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ৷" সমস্ত নথি সংরক্ষণ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ সেই মতো আদালত নির্দেশ দিয়েছে আপাতত এই মামলা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ করতে ৷

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এনকাউন্টারে মৃত্যু বারুইপুর ধর্ষণ
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