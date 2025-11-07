ETV Bharat / state

100 দিনের বকেয়া অর্থ কীভাবে মেটাবে ? কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যে 100 দিনের কাজ শুরু করতে আইনি কোনও বাধা নেই বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার ৷

ETV BHARAT
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 নভেম্বর: রাজ্যে একশো দিনের কাজ শুরু করার বিষয়ে কোনও আইনি বাধা নেই ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে একথা জানালেন কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী । তাঁর এই কথা শোনার পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নির্দেশ, "আইনি বাধা যদি না-থাকে, তাহলে অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ শুরু করুন ।"

তবে একশো দিনের (মনরেগার) কাজে শ্রমিকদের পাওনা অর্থ কেন্দ্র কীভাবে মেটাবে, সে বিষয়ে কেন্দ্রকে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । তার পরের দু'সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদের পালটা বক্তব্য জানাতে হবে । ছয় সপ্তাহ পরে ফের শুনানি হবে এই মামলার ।

এদিনের শুনানিতে মামলাকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 2022 সাল থেকে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ 4,568 কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে ।
সুপ্রিম কোর্ট গত 27 অক্টোবর কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে যে, অবিলম্বে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে । সেই একই পথে হেঁটে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ অবিলম্বে কেন্দ্রকে একশো দিনের কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছে ।

উল্লেখ্য, গত 18 জুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ 1 অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেয় । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 31 জুলাই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে । গত 27 অক্টোবরের শুনানিতে সেই আবেদন মানতে রাজি হয়নি শীর্ষ আদালত । সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই মামলা শুনানির জন্য উঠেছিল ৷ বিচারপতিরা দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর জানান, হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট । কেন্দ্র নিজেই এই মামলা তুলে না-নিলে সুপ্রিম কোর্ট মামলা খারিজ করে দেবে । শেষ পর্যন্ত মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয় ।

TAGGED:

100 DAYS WORK
MGNREGA
100 দিনের কাজ
কলকাতা হাইকোর্ট
CALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.