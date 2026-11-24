ঘরে বিরাশি'র অসুস্থ মা, ছেলেকে বদলির নির্দেশে কেন্দ্রকে আরও 'মানবিক' হতে বলল হাইকোর্ট
Calcutta High Court on Job Transfer: আদালতের নির্দেশের পর কেন্দ্রের আইনজীবী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছন ৷ পরবর্তী শুনানি কবে ?
Published : November 24, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ঘরে 82 বছরের অসুস্থ মা ৷ দেখভাল করার জন্য একমাত্র ছেলেই ভরসা ৷ কিন্তু সরকারি চাকরিরত সেই ছেলেকেই ওড়িশায় বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুরাহা না মেলায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্স বোর্ডে কর্মরত ব্যক্তি । সেই মামলার শুনানিতে বদলির নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে আরও মানবিক হতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।
মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের বেঞ্চ বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত জানাতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ দু'দিন পর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার ফের মামলার শুনানি রয়েছে । সেদিনই সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ৷
বাবা মারা গিয়েছেন আগেই ৷ বিরাশি বছরের মা ডিমেনশিয়া-সহ একাধিক জটিল রোগে অসুস্থ । শেষ বয়সে বৃদ্ধার ভরসা বলতে একমাত্র ছেলে । পুত্রবধূ চাকরিসূত্রে সন্তানদের নিয়ে অন্যত্র থাকেন ৷ মায়ের এই রকম শারীরিক পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে থাকতে কলকাতা থেকে ওড়িশায় বদলির নির্দেশ আটকাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি ও প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র-সহ আবেদন জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্স বোর্ডে কর্মরত ছেলে ।
কিন্তু তাঁকে ওড়িশায় বদলিতে অনড় কর্তৃপক্ষ । কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির নিয়ম অনুযায়ী এই বদলি স্বাভাবিক বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছেন অর্ডিন্যান্স বোর্ডের আইনজীবী ।
যদিও প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এজলাসে শুনানিতে বলেন, "বদলি চাকরির স্বাভাবিক অংশ ৷ সেটা আইন আদালত জানে না এমন নয় । কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি থাকে, যেখানে আইনের কড়াকড়ির থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আদালতের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য । বিরাশি বছরের ডিমেনশিয়া আক্রান্ত এক বৃদ্ধার দেখভাল করার জন্য ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই । এই পরিস্থিতিতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে করছে আদালত ।"
মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী যুক্তি দেন, চাকরিতে বদলি একটি স্বাভাবিক ও নিয়মিত প্রক্রিয়া এবং দেশের স্বার্থে যে কোনও প্রান্তে কাজ করতে হয় । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি ওই ব্যক্তির আবেদনে বাবা মায়ের নামের ক্ষেত্রে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে ।
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, মা ও বাবার নামের নথি সংক্রান্ত সামান্য ত্রুটির কারণে কেন একটি মানবিক আবেদন আটকে থাকবে ? পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি কেন্দ্রের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করা উচিত ।" আদালতের এই বক্তব্যের পর আইনজীবী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সময় চান । তাতেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানাতে হবে ।