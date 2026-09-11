কলকাতায় 55টি বেআইনি নির্মাণ প্রশ্নে সিবিআই-কে অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতায় 55টি বেআইনি নির্মাণ প্রশ্নে সিবিআই-কে অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের
Kolkata Illegal Construction: কলকাতার একাধিক জায়গায় কয়েকশো কোটির বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ নিয়ে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সিবিআইকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল আদালত ৷
Published : September 11, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজাবাজার, বেলেঘাটা, ক্যানাল স্ট্রিট, মানিকতলা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় অন্তত 55টি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সিবিআই-কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ করা হয় একটি বড় চক্র কালো টাকা সাদা করতে এই বেআইনি নির্মাণগুলি তৈরি করেছে ৷ কোনও অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়াই এই নির্মাণ করা হয়েছে ৷
এই বেআইনি নির্মাণে পুর আধিকারিকদের যোগসাজশ থাকতে পারে বলেও অনুমান ৷ আগামী 14 অক্টোবর সিবিআইকে আদালতে প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে হবে ৷
আদালত নির্দেশে জানিয়েছে, গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ শহরে বেশ কিছু বেআইনি নির্মাণ সামনে আনা হয়েছে ৷ যাদের কে বা কারা মালিক, তার কোনও সন্ধান নেই ৷ সামান্যতম অনুমতিও নেই ৷ কেউ বিশাল অঙ্কের টাকা এই কাজে লগ্নি করেছে বলে অভিযোগ ৷ কয়েক হাজার কোটি টাকা লগ্নি করা হয়েছে ৷ এটা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যেও আশঙ্কাজনক ৷ তাই সিবিআই তদন্ত চাওয়া হয়েছে ৷ একইসঙ্গে পুরসভার ভূমিকা খতিয়ে দেখারও আবেদন করা হয়েছে ৷ প্রাথমিক ভাবে 42টি বেআইনি বিল্ডিং চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশে আরও জানিয়েছে, সিবিআই-কে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷ যেটুকু নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে এবং পুরসভা ও পুলিশের থেকে তথ্য নিয়ে তদন্ত এগোতে হবে ম৷ প্রয়োজনে সিট গঠন করতে পারে সিবিআই ৷
এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন করে, কেন এতদিন স্বতঃপ্রণোদিত অনুসন্ধান করা হয়নি ? এটা পুরসভা বা রাজ্যের করার কথা ৷ বেআইনি নির্মাণ হয়েই চলেছে ৷ এটা কলকাতায় যেমন, মুম্বইতেও তেমন ৷ সেখানে পুরসভার স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করা জরুরি ৷ কেন বেআইনি হলে পুরসভা নিজে ভাঙবে না ! পুলিশের নিরাপত্তা আলাদা ইস্যু ৷
কলকাতা পুরনিগমের তরফে আইনজীবী জানান, "আমরা বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আদালতে জমা দিতে চাই ৷" প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, "এটা সময় নষ্ট করার একটা পদ্ধতি ৷ প্রয়োজনে আমরা কমিশনারকে ডেকে পাঠাচ্ছি ৷ তারা বেতন পাচ্ছেন কাজ করার জন্য, কাজ না করার জন্য নয় ৷ ইতিমধ্যে কলকাতা পুরনিগমের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্মাণ গুলি সব বেআইনি ৷"
2024 সালের মার্চ মাসে মামলাকারী জানতে পারেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুরনিগমের সঙ্গে যোগসাজশ করে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে একাধিক ফ্ল্যাট ৷ সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করে কোনও অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়াই এই নির্মাণ গড়ে তোলা হয়েছে ৷ এই ফ্ল্যাট কেনাবেচার সঙ্গে কালো টাকার বিনিয়োগ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন মামলাকারী ৷