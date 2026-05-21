রাতের খাওয়া থেকে পরদিন শেষকৃত্য পর্যন্ত- কী ঘটেছিল ? আরজি করের ঘটনায় সিট গঠন

রাতের খাওয়া থেকে পরদিন শেষকৃত্য পর্যন্ত- কী ঘটেছিল ? আরজি করের ঘটনায় সিট গঠন
আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যায় যে অভিযোগ উঠেছে, তার বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত ৷ রইল সওয়াল-জবাব ৷
Published : May 21, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা, 21 মে: আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও পরিবারের তরফে যে সমস্ত অভিযোগ তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে ফের তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছেন, সিবিআই জয়েন্ট ডিরেক্টরের (ইস্টার্ন জোন) নেতৃত্বে তিন সদস্যের সিট এই তদন্ত করবে ৷
আদালতের নির্দেশ
ঘটনার দিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় থেকে পরদিন তাঁর শেষকৃত্য হওয়া পর্যন্ত- এই সময়ের মধ্যে কী কী ঘটেছিল, তা পুনরায় সিবিআইকে তদন্ত করতে হবে ৷ এর জন্য যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই ৷ পাশাপাশি পরিবারের তরফে যে অভিযোগগুলি তোলা হয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ আগামী 25 জুন আদালতে রিপোর্ট দিতে হবে সিবিআই-কে ৷
সওয়াল-জবাব
আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আড়াইটে নাগাদ প্রথম ফোন করা হয় ৷ বলা হয় আপনার মেয়ে অসুস্থ ৷ এরপর আরও দু'বার ফোন আসে ৷ তৃতীয় বার ফোনে বলা হয় আপনার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "হাসপাতালে পৌঁছানোর পর নির্যাতিতার বাবা-মা'কে তৃতীয় তলায় চেস্ট ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর তাঁদের জোর করে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট এবং পরে সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা করানো হয় ৷ কিন্তু মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি ৷ এদিকে ইচ্ছাকৃত রটানো হয়, নির্যাতিতা নিজেকে শেষ করেছেন ৷ সাড়ে তিনটে নাগাদ পুলিশ কমিশনার সেমিনার হলে আসে ৷ দেখা যায়, নির্যাতিতার দেহ ডায়াসের উপর পড়ে রয়েছে ৷ পেটে চোটের কথা, ডান হাতে চোট, ঠোঁটে চোট- এই সমস্ত কথা ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে থাকলেও পোস্টমর্টেম রিপোর্টে নেই ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট করা হয়েছিল রাতে ৷ পোস্টমর্টেম হয়ে যাওয়ার পরেই নির্যাতিতার দেহ তাঁর বাড়ির দিকে রওনা করা হয় ৷ বাবা-মাকে সেই সময়েও মেয়ের দেহের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়নি ৷ তখনও তাঁদের অন্য গাড়িতে যেতে বাধ্য করা হয় ৷ তারপর দেহ দাহ করে দেওয়া হয় ৷ শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পর বাবা-মায়ের হাতে টাকা তুলে দিতে চায় পুলিশ ৷"
আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলে চলেন, "এই সমস্ত ঘটনার পর বাবা-মায়ের মনে একাধিক প্রশ্ন ওঠে ৷ ইনকয়েস্ট রিপোর্টে যে অত্যাচারের কথা উঠে এসেছে, সেটা দেখে চিকিৎসক একে গুপ্তা জানিয়েছেন, এটা কখনওই একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয় ৷ সিবিআই এই বিষয়টা তাঁদের দীর্ঘ কয়েক মাসের তদন্তে একবারও কেন দেখেনি ? দেহে একাধিক ফ্র্যাকচারের কথা প্রাথমিক রিপোর্টে থাকলেও ময়না তদন্তের রিপোর্টে কিছুই বলা হয়নি ৷ এক ঘণ্টার মধ্যে পোস্ট মর্টেম সেরে ফেলা হয় ৷ এত তাড়া কীসের ? পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট মাত্র 60 মিনিটে হয়ে গেল আর সূর্যের আলোয় করা হয়নি ৷"
সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন: তিনজন চিকিৎসকের বোর্ড গঠন হয়েছিল ৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ: পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের কথা এখন আর বলে লাভ হবে না ৷ আপনারা আবার তদন্তের প্রেয়ার করেছেন ।
আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার: আমরা চার্জশিটের পর মোট 70-80 জন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ৷ ট্রায়াল কোর্টে তাঁরা যেটা বলেছেন সবটাই আমরা সাবমিট করেছি ৷ আমরা একটা চার্ট দিয়ে জানাতে পারি, কোন কোন অ্যাঙ্গেল এবং কোন কোন পয়েন্টে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ: সাড়ে দশটার আগে কী হয়েছিল ? এক বছর সাত মাস ধরে আপনারা তদন্ত করছেন ৷ পিরিওডিকাল রিপোর্ট আপনারা দিয়েছেন ৷ কী তদন্ত আপনারা করেছেন ?
সিবিআই আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার: আমরা সমস্ত রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা দিয়েছি ৷
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ: চার্জশিট দেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কতজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ?
আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার: প্রায় 80 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷
বিচারপতি শম্পা সরকার: আপনারা কোন কোন বিষয়ের উপর তদন্ত করেছেন, সেগুলো আমাদের জানান ৷
আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়: এখনও পর্যন্ত জ্যোমাটো বয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি ৷
আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার: আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ৷ এখন এখানে গ্যালারি শো করা হচ্ছে ৷
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই গত 15 মে আগে তিন আইপিএস আধিকারিক- বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ গত 19 মে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অকুস্থল অর্থাৎ 'প্লেস অফ অকারেন্স' ফের সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ পাশাপাশি এই মামলায় যুক্ত আইনজীবীদের মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷