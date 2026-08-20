আজই অভিষেকের বাড়ি গিয়ে KYC নথি সংগ্রহ করুন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ আদালতের

আজই অভিষেকের বাড়ি গিয়ে KYC নথি সংগ্রহ করুন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ আদালতের
বিদেশ যাওয়ার আগে হঠাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয় বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ৷ এনিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি ৷
Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: বেসরকারি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে বৃহস্পতিবারই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কেওয়াইসি তথ্য আপডেট করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তিনি শীঘ্রই বিদেশে যাবেন চোখের চিকিৎসা করাতে ৷ এদিকে তাঁকে কিছু না-জানিয়েই তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
ব্যাঙ্কের তরফে দাবি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের অ্যাকাউন্টের কেওয়াইসি আপডেট না-থাকায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ ব্যাঙ্কের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গত 17 অগস্ট আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি এবং বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবী ৷
আজই অভিষেকের কেওয়াইসি তথ্য আপডেট করতে যে যে নথি লাগবে, তা সংগ্রহের পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷ এই সমস্যার সমাধান হল কি না, তা আগামী সোমবার সব পক্ষকে আদালতে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ব্যাঙ্কের ভূমিকায় এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
এদিন মামলার শুনানিতে ব্যাঙ্ক প্রথমে জানায়, কেওয়াইসির জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ৷ পরে ফের জানানো হয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের কারণে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে ৷
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবী জানান, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে যে মোবাইল নম্বর যুক্ত, অন্যান্য অর্থাৎ ইডি'র তদন্তের আওতায় থাকা অ্যাকাউন্টগুলিতেও একই ফোন নম্বর যুক্ত রয়েছে ৷ এটা ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ তাই আদালতে ব্যাঙ্ক তা জানাতে পারছে না ৷ এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, বেলা একটার মধ্যে জানান কেওয়াইসি'র জন্য কী কী নথি জমা করতে হবে ৷
এরপর বেলা 1টায় মামলার পুনরায় শুনানি হয় ৷ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, ছবি, আধার, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট এবং এই নথিগুলিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর প্রয়োজন ৷ তখন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, আজই ব্যাঙ্কের আধিকাধিক বাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেওয়াইসি নথি সংগ্রহ করবে ৷ সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে ৷ তার আগে এই নির্দেশে স্বস্তি পেলেন সাংসদ ৷