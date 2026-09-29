রোজভ্যালির আমানতকারীদের 600 কোটি ফেরাতে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

রোজভ্যালির আমানতকারীদের 600 কোটি ফেরাতে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট
Rose Valley Chit Fund Scam: রোজভ্যালি চিটফান্ড মামলায় আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর সময়সীমা বেঁধে দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কমিটির কাজে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল আদালত ৷
Published : September 29, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: রোজভ্যালি চিটফান্ড মামলায় আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির (ADC) ভূমিকা নিয়ে ফের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি আমানতকারীদের অর্থ ফেরাতে আগামী বছরের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চুড়ান্ত সময় বেঁধে দিয়েছে আদালত ।
অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটি-কে শেষবারের মতো পাঁচ মাস সময় দিয়েছে আদালত ৷ অ্যাকাউন্টে থাকা 550 কোটি টাকা 32 লক্ষ 43 হাজার 220টি ক্লেমের ভিত্তিতে যোগ্য আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ 15 নভেম্বর প্রথম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে আদালতে ৷
আজকের আদালতের নির্দেশ নিয়ে আমানতকারীদের আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, "অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আজকে আগামী পাঁচ মাস এই কমিটিকে সময় দেওয়া হয়েছে আমানতকারীদের অর্থ ফেরাতে ৷ এরপর আগামী বছরের 28 ফেব্রুয়ারি থেকে পুরোটাই প্রাক্তন বিচারপতি এসপি তালুকদার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।"
এরপর 2027 সালের 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাকি সম্পত্তি বিক্রি ও অর্থ বণ্টন শেষ করতে হবে ৷ প্রতি মাসে জমা দিতে হবে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 2015 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত কমিটির কাজ পর্যালোচনা করে আদালত জানিয়েছে, সম্পত্তি বিক্রি ও অর্থ বণ্টনের মূল দায়িত্ব পালনে এডিসি কার্যত ব্যর্থ ৷
এদিন রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরানো ছাড়া এডিসি-কে অন্য কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয়নি ৷ সহযোগী সংস্থা চকলেট হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেডের (CHPL) সঙ্গে তাদের হোটেল পরিচালনার চুক্তি করার আইনি অধিকার ছিল না ৷ তাই অনুমোদনহীন ওই চুক্তিগুলিকে শুরু থেকেই বাতিল ঘোষণা করেছে আদালত ৷
নথি অনুযায়ী, এডিসি-র তত্ত্বাবধানে প্রায় 600 কোটি টাকার সম্পত্তি থাকলেও এখনও পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে মাত্র 55.45 কোটি টাকা ৷ 11 বছরে নিলাম হয়েছে 10টি সম্পত্তির, মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে 80টির ৷ কমিটির প্রচারও হয়েছে মাত্র দু’বার ৷ ফলে বহু আমানতকারী প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছেন বলে আদালতের পর্যবেক্ষণ ৷
এরপরও কিছু বাকি থাকলে তা এক সদস্যের কমিটির হাতে যাবে ৷ পাঁচ মাস পর এডিসি-কে বিচারপতি এসপি তালুকদার কমিটির সঙ্গে একীভূত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এসএফআইও (সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস)-কে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে ফরেনসিক অডিট শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে ৷ ইডিকে বাজেয়াপ্ত না-হওয়া সম্পত্তি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷